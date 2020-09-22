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لا نحتاج لنقل المريض إلى القاهرة .. الصحة: نستطيع إجراء عمليات قوائم الانتظار في الصعيد.. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:30 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قال الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن غرفة العمليات بها قسم جودة يراقب  جودة الخدمة المقدمة للمريض المتواجد على قوائم الانتظار .

وأضاف محمد مصطفى في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  القاهرة أعلى المحافظات التي تم إجراء عمليات تابعة لقوائم الانتظار بها ".

 وتابع محمد مصطفى :"  نهتم بقطاع الصعيد من أجل القضاء على عمليات قوائم الانتظار ". 

وأكمل محمد مصطفى :"  نستطيع إجراء عمليات القلب المفتوح في الصعيد ضمن مبادرة قوائم الانتظار دون الحاجة لنقل المريض إلى القاهرة "، ونوفر الخدمات الطبية ". 

ولفت محمد مصطفى :" خدمة مبادرة القضاء على قوائم الانتظار مستمرة  لحين القضاء على كل القوائم"، مضيفا:" عرض المريض على اللجنة العلمية يحدد أولوية إجراء العملية الجراحية له ولكن الحالات العاجلة لا قوائم انتظار فيها".
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