لا نحتاج لنقل المريض إلى القاهرة .. الصحة: نستطيع إجراء عمليات قوائم الانتظار في الصعيد.. فيديو

قال الدكتور محمد مصطفى المدير التنفيذي لغرفة عمليات قوائم الانتظار بوزارة الصحة، إن غرفة العمليات بها قسم جودة يراقب جودة الخدمة المقدمة للمريض المتواجد على قوائم الانتظار .





وأضاف محمد مصطفى في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" القاهرة أعلى المحافظات التي تم إجراء عمليات تابعة لقوائم الانتظار بها ".





وتابع محمد مصطفى :" نهتم بقطاع الصعيد من أجل القضاء على عمليات قوائم الانتظار ".





وأكمل محمد مصطفى :" نستطيع إجراء عمليات القلب المفتوح في الصعيد ضمن مبادرة قوائم الانتظار دون الحاجة لنقل المريض إلى القاهرة "، ونوفر الخدمات الطبية ".



