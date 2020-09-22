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المالية : مبادرة "ميغلاش عليك" تستهدف دعم الاقتصاد ومعدلات الإنتاج ..فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:29 م
الدكتور محمد عبدالفتاح
الدكتور محمد عبدالفتاح مساعد وزير المالية
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد عبدالفتاح، مساعد وزير المالية، أن مبادرة "ميغلاش عليك"  تهدف إلى مساعدة التجار والمصنعين مرة أخرى للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية وزيادتها.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياه اليوم عبر فضائية الحياه أن المبادرة تستهدف تحريك حركة الاقتصاد والإنتاج في الدولة المصرية.

وتابع مساعد وزير المالية أن الإقتصاد المصري عانى من الركود في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية مؤكدا أن المبادرة أدت إلى توظيف عدد من العمالة.

وأشار عبد الفتاح إلى أن وزارة المالية تسارع بسداد الأموال للتجار والصناع لتحريك عجلة الإنتاج.
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