بدون السجادة الحمراء .. حفل افتراضي لتوزيع جوائز «إيمي».. تفاصيل

نشرت قناة الحدث تقريرا عن حفل جوائز «إيمي»،حيث أن الحفل أقيم بلا جمهور في المسرح بسبب فيروس كورونا و بدلا من الجمهور جلس على كراسي الجمهور مجسمات من الورق المقوى.





وأظهر التقرير أن ممثل الكوميدي «جيمي كيميل» هو من قدم الحفل السنوي هذا العام بينما كان المرشحين بالجائزة كانوا حاضرين أون لاين.





وجاء الإحتفال إفتراضيا بعد أن تخطي عدد المصابين حاجز ال30 مليونا مما جعل مخططي الحفل مجبرين على قيام الحفل هكذا.





اختتمت نسخة افتراضية من حفل توزيع جوائز "إيمي" بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وقدم حفل توزيع الجوائز جيمي كيمل الجوائز في لوس أنجلوس.



