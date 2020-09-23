العربية جابت "وش السلندر".. تجنب سماع هذه الكلمة

هناك كلمات من الصعب أن يسمعها قائد السيارة ، فتبدو ثقيلة عليه وتدخله في حسابات عديدة مثل حدوث تلف في محرك السيارة أو تلف جوان "وش السلندر".





ويرجع أسباب حدوث تلف جوان "وش السلندر" إلى عوامل عديدة سوف نستعرضها سويا في السطور القادمة.





1 : نقص المياه في نظام التبريد

نقص المياه الخاصة بنظام تبريد السيارة هي من أهم العوامل التي قد ينتج عنها تلف كبير في جوان وش السلندر، فمع هذا النقص يظهر ارتفاع كبير في درجات الحرارة مما يجعلها تؤثر على محرك السيارة بشكل كبير وتحدث إعوجاج في جوان وش السلندر.





2 : ضعف أداء التبريد

ضعف أداء التبريد لم يقتصر على مياه السيارة فقط بل يشمل نظام التبريد بأكمله من توقف مروحة التبريد أو أعطالها الدائمة التي تبدو غير ظاهرة لقائد السيارة، أو من الممكن أيضا تلف في "الردياتير" ربما يشمل تلفا أو ثقوبا في الهيكل الخارجي له أو تسريبا في الأجزاء الداخلية والخارجية الخاصة به.





3 : فحص تسريبات الزيت

من الأمور التي تنبئ أيضا بوجود خلل في نظام محرك السيارة هو ظهور "ترشيح للزيت" على وجهة المحرك "وش السلندر" وذلك الأمر يلزم التوقف عنده لفحص أسباب هذا الترشيح ربما يمكن إلحاق الضرر قبل حدوثه.