AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

العربية جابت "وش السلندر".. تجنب سماع هذه الكلمة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم السيارات

هناك كلمات من الصعب أن يسمعها قائد السيارة، فتبدو ثقيلة عليه وتدخله في حسابات عديدة مثل حدوث تلف في محرك السيارة أو تلف جوان "وش السلندر".


ويرجع أسباب حدوث تلف جوان "وش السلندر إلى عوامل عديدة سوف نستعرضها سويا في السطور القادمة.


1 : نقص المياه في نظام التبريد

نقص المياه الخاصة بنظام تبريد السيارة هي من أهم العوامل التي قد ينتج عنها تلف كبير في جوان وش السلندر، فمع هذا النقص يظهر ارتفاع كبير في درجات الحرارة مما يجعلها تؤثر على محرك السيارة بشكل كبير وتحدث إعوجاج في جوان وش السلندر.


2 : ضعف أداء التبريد

ضعف أداء التبريد لم يقتصر على مياه السيارة فقط بل يشمل نظام التبريد بأكمله من توقف مروحة التبريد أو أعطالها الدائمة التي تبدو غير ظاهرة لقائد السيارة، أو من الممكن أيضا تلف في "الردياتير" ربما يشمل تلفا أو ثقوبا في الهيكل الخارجي له أو تسريبا في الأجزاء الداخلية والخارجية الخاصة به.


3 : فحص تسريبات الزيت

من الأمور التي تنبئ أيضا بوجود خلل في نظام محرك السيارة هو ظهور "ترشيح للزيت" على وجهة المحرك "وش السلندر" وذلك الأمر يلزم التوقف عنده لفحص أسباب هذا الترشيح ربما يمكن إلحاق الضرر قبل حدوثه.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

علامات وأسباب تلف وش السلندر

احذرها.. أسباب اختلاط الزيت مع الماء في محرك السيارة

علامات تلف طرمبة المياه وخطورته على محرك السيارة

نصائح للتعامل مع السيارة عند ارتفاع حرارة المحرك

9 أسباب وراء ارتفاع درجة حرارة المحرك

أسباب ارتفاع حرارة محرك السيارة في الصيف

ترشيحاتنا

منتخب الشباب يواصل معسكره المفتوح استعدادا لتصفيات الأمم بموريتانيا

العربية جابت "وش السلندر".. تجنب سماع هذه الكلمة

تناوله كل صباح.. علاج ضيق التنفس بالعسل

من كليب يا حبيبي.. شاهد محمد رمضان من أحدث ظهور له

معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور

يديرها ٧ مسجلين خطر ويحتجزون ١٠٢ مدمن.. حكاية فيلتين لعلاج الإدمان بالجيزة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة

مشهد لا يُنسى.. لحظة نقل تمساح وزنه 300 كيلو إلى عيادة بيطرية وإخضاعه لفحص بالأشعة

أسعار جيب 2020 في مصر