وزير الخارجية الأسبق: كلمة السيسي شاملة وعرضت أوجه كثيرة

قال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته اليوم فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها الـ 75، تحدث عن القرارات التى يتم اتخاذها، وبعض الدول تخالفها.





وأضاف محمد العرابي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " نبض مصر " المذاع على قناة الحدث اليوم، تقديم الإعلامي هشام البقلي، أن الرئيس السيسي طالب بمتابعة القرارات التى يتم اتخاذها ومراقبة الدول، وعلى جميع الدول الالتزام بها.





وأشار إلى أن السيسي تحدث عن القضية الفلسطينية، وموقف مصر، كما تحدث عن الإرهاب وما تقوم به بعض الدول لحماية الجماعات الإرهابية.





ولفت إلى أن كلمة السيسي اليوم كانت قوية وهامة، وكانت شاملة وقامت بعرض أوجه كثيرة.



