عودة سباق السرعة فورمولا وان.. بحضور 20 الف مشاهد

يبدو ان المانيا هي صاحبة الخطوة الاستباقية الأولى في عودة الأنشطة المختلفة، فعلى غرار عودة نشاط كرة القدم والتي تعد هي اول دولة قد بدأت في عودة الكرة إلى ملاعب العالم.

اعلنت ايضا ألمانيا عن عودة سباق السرعة الشهير فورمولا1، وكشفت عن العدد المسموح بحضور هذا السباق وهو ما يقدر بــ 20 ألف مشاهد، ومن المعلن سوف تنطلق فعاليات سباق فورمولا 1 في 11 أكتوبر القادم.

وسيقام السباق المحبب لعاشقي سباقات السرعة على مضمار نوربرجرينج الشهير والذي يقع غرب المانيا ويذكر ان هذا السباق هو الوحيد الذي سوف يقام في قارة اوروبا بعد احداث فيروس كرونا الاخيرة التي اجتاحت العالم، وجراء ذلك الغيت جميع سباقات الفورمولاـ1 في قارة اسيا وامريكا الشمالية والجنوبية.

السباق الشهير يعرف باسم سباق الجائزة الكبرى، وهو أعلى فئة من فئات سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة .

و تعتبر أوروبا هي المركز التقليدي لهذا السباق، وهي المروجة الأولى له، حيث انطلقت أولى سباقات الفورمولاـ1 في 10 أبريل سنة 1950 بمدينة باو الفرنسية.