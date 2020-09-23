AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

عودة سباق السرعة فورمولا وان.. بحضور 20 الف مشاهد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
Advertisements
قسم السيارات

يبدو ان المانيا هي صاحبة الخطوة الاستباقية الأولى في عودة الأنشطة المختلفة، فعلى غرار عودة نشاط كرة القدم والتي تعد هي اول دولة قد بدأت في عودة الكرة إلى ملاعب العالم.

اعلنت ايضا ألمانيا عن عودة سباق السرعة الشهير فورمولا1، وكشفت عن العدد المسموح بحضور هذا السباق وهو ما يقدر بــ 20 ألف مشاهد، ومن المعلن سوف تنطلق فعاليات سباق فورمولا 1 في 11 أكتوبر القادم.

وسيقام السباق المحبب لعاشقي سباقات السرعة على مضمار نوربرجرينج الشهير والذي يقع غرب المانيا ويذكر ان هذا السباق هو الوحيد الذي سوف يقام في قارة اوروبا بعد احداث فيروس كرونا الاخيرة التي اجتاحت العالم، وجراء ذلك الغيت جميع سباقات الفورمولاـ1 في قارة اسيا وامريكا الشمالية والجنوبية.

السباق الشهير يعرف باسم سباق الجائزة الكبرى، وهو أعلى فئة من فئات سباقات الفورمولا ذات المقعد الفردي والعجلات المفتوحة .

و تعتبر أوروبا هي المركز التقليدي لهذا السباق، وهي المروجة الأولى له، حيث انطلقت أولى سباقات الفورمولاـ1 في 10 أبريل سنة 1950 بمدينة باو الفرنسية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فورمولا 1 Formula ترتب أوراقها للانطلاق من جديد بموسم 2020

بيع سيارة شوماخر بـ 6 ملايين دولار أمريكي

تعديلات فى سباقات الفورمولا 1 تخوفا من فيروس كورونا

فورمولا تضيف 3 سباقات جديدة في 2020

روسيا تنظم سباق فورمولا 1 وسط إجراءات صحية مشددة

عودة الحياة لمضمار شرم الشيخ الدولي للهجن بسباق تنشيطي 22 شوطًا

ترشيحاتنا

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

هل الراتب الشهري عليه زكاة ؟ .. لجنة الفتوى بالأزهر تجيب

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

منتخب الشباب يواصل معسكره المفتوح استعدادا لتصفيات الأمم بموريتانيا

أسعار جيب 2020 في مصر

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شائعات ارتباطها بمعز مسعود.. 10 إطلالات لـ حلا شيحة أثارت الجدل

بطلة مسلسل نور .. سونجول أودين تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصور رومانسية

رحلة ترفيهية تتحول إلى مأتم.. مصرع طفل فجأة أمام عائلته وشقيقاه في حالة حرجة