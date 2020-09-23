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توك شو

أغرب الشائعات حول كورونا.. تعرف على أكاذيب حول الفيروس المستجد ورد منظمة الصحة العالمية.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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قسم التوك شو
نشرت قناة «فرانس 24» تقريرا عن شائعات حول فيروس كورونا، حيث إن التقرير عرض أهم ما تم نشره من شائعات وأكاذيب على مواقع التواصل الإجتماعى حول جائحة كورونا.

وذكر التقرير بعض من الشائعات الخاطئة والتي نفتها منظمة الصحة العالمية مثل غسل اليدين ببول الأطفال من خطر الإصابة بـ فيروس كورونا  وأن أكل الثوم يقلل من خطر الإصابة بالفيروس.

وأكدت القناة أن حبس النفس لمدة 10 ثواني يثبت عدم الإصابة ليس علميا وأن لمعرفة الإصابة يجب إجراء الفحص المعملي فقط.

وشددت منظمة الصحة العالمية أن لدغ البعوض لا ينقل الفيروس مثل فيروسات أخري و أيضا تعاطي الكوكايين لا يقلل من خطر الإصابة بل يؤدي إلى مضاعفات صحية أخطر من الفيروس.

وأوضحت «فرانس 24» أن الفيروس فتك بنحو 961531 شخصا و أصاب أكثر من 31110400 شخص حول العالم.
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