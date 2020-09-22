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منوعات

موجة مد عاتية تضرب شارعا فى الصين وتسحب عشرات السيارات .. فيديو

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 11:45 م
صدى البلد
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احمد شريف

أظهرت لقطات مرعبة  ضرب  موجة مد عالية  طريق مزدحم بحركة المرور في الصين وجرفت المياه المتدفقة عشرات المركبات.


وتوضح اللقطات المنشورة عبر صحيفة ديلي ميل البريطانية،  موجة المد الهائلة تندفع على الطريق المزدحم بالقرب من نهر تشيانتانج في مدينة هانجتشو بشرق الصين يوم الأحد ، وتبتلع طابورًا من السيارات في غضون ثوانٍ.


 ذكرت السلطات المحلية أن سبع سيارات تضررت بسبب الطقس القاسي.  ولم ترد انباء عن وقوع اصابات.


كان سبب الحادث هو تجويف المد والجزر ، وهي ظاهرة طبيعية نادرة تحدث عندما تشكل الحافة الأمامية للمد والجزر القادم موجة من الماء تدفع إلى مجرى مائي ضيق.


و يقال إن ثقوب المد والجزر التي تحدث في نهر Qiantang في هانغتشو هي الأكبر من نوعها في العالم ، حيث يصل المد إلى 30 قدمًا ويسير بسرعة 40 كم / ساعة (حوالي 25 ميلًا في الساعة) ، وفقًا للتقارير.

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