البحث العلمي: دورة افتراضية للتدريب على كتابة المقترحات .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع PRIMA Foundation و EURICE عن دورة تدريبية إفتراضية online للتدريب على كتابة المقترحات و ذلك في الأيام الأتية 12-13-15 أكتوبر 2020، حيث يمكن للمتقدمين المهتمين التسجيل من خلال هذا الرابط https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl2hFspyt0h7lF5KgZQM3WqwW-WF1hOhw9qjpeLCM1H0Oy1g/viewform





وأوضحت أن هذا التدريب مقدم مجانا دون أى تكاليف، و سيقوم بتقديمه مجموعة من الخبراء التابعين لبرنامج PRIMA و Eurice (المكتب الأوروبي للبحوث والمشاريع GMBH) و أكاديمية البحث العلمى كمدربين في هذه الدورة التدريبية.





وأشارت إلى أنه لكل من يمكنه التقديم لهذه الدورة التدريبية هم : الباحثون ، أعضاء هيئة التدريس ، قادة الفرق ومنسقو المشروع

ومواعيد تقديم هذه الدورة التدريبية : ثلاثة أيام (الجلسات الصباحية 10 صباحًا - 12 ظهرًا / جلسات بعد الظهر 4 - 6 مساءً).





محتوى التدريب:

- مقدمة عن calls والوثائق والإجراءات الواجب اتباعها للتقديم فى برنامج PRIMA.

- خصائص المقترحات المقبولة.

- التحضير لكتابة وتقديم المقترحات و الخطوات التى يجب إتباعها.

- العمل على المذكرة المفاهيمية و نموذج التقديم بما يتضمن الأقسام الرئيسية وكيفية تطويرها.

- الميزانية والجوانب المالية.

لمعرفة المزيد عن PRIMA:

http://prima-med.org/



