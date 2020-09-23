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تعليم

البحث العلمي: دورة افتراضية للتدريب على كتابة المقترحات .. تفاصيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:10 ص
أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع PRIMA Foundation و EURICE  عن دورة تدريبية إفتراضية online  للتدريب على كتابة المقترحات و ذلك  في الأيام الأتية 12-13-15 أكتوبر 2020، حيث يمكن للمتقدمين المهتمين التسجيل من خلال هذا الرابط https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfl2hFspyt0h7lF5KgZQM3WqwW-WF1hOhw9qjpeLCM1H0Oy1g/viewform

 
وأوضحت أن هذا التدريب مقدم مجانا دون أى تكاليف، و سيقوم بتقديمه مجموعة من الخبراء التابعين لبرنامج PRIMA و Eurice (المكتب الأوروبي للبحوث والمشاريع GMBH) و أكاديمية البحث العلمى كمدربين في هذه الدورة التدريبية.

وأشارت إلى أنه لكل من يمكنه التقديم لهذه الدورة التدريبية هم : الباحثون ، أعضاء هيئة التدريس ، قادة الفرق ومنسقو المشروع
ومواعيد تقديم هذه الدورة التدريبية : ثلاثة أيام (الجلسات الصباحية 10 صباحًا - 12 ظهرًا / جلسات بعد الظهر 4 - 6 مساءً).

محتوى التدريب:
- مقدمة عن calls والوثائق والإجراءات الواجب اتباعها للتقديم فى برنامج PRIMA.
- خصائص المقترحات المقبولة.
- التحضير لكتابة وتقديم المقترحات و الخطوات التى يجب إتباعها.
- العمل على المذكرة المفاهيمية و نموذج التقديم بما يتضمن الأقسام الرئيسية وكيفية تطويرها.
 - الميزانية والجوانب المالية.
لمعرفة المزيد عن PRIMA:  
http://prima-med.org/

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