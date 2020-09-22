اختبار نصفي عن بعد لطلاب سنغافورة استعدادًا لالتحاقهم بالأزهر.. صور

عقد مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر الشريف، الاختبار النصفي لطلاب دولة سنغافورة للمستويات التالية: (المتوسط الأول والمتوسط الثاني والمتقدم الأول) ، عبر منصة ( ميكروسوفت تيمز) واستخدام أحدث الأساليب التقنية الحديثة التي يتميز بها المركز.





وأشاد جميع الطلاب والقائمين على الاختبار، بالوسائل المستخدمة فيه، لمواكبة تحديات العصر بالأساليب والوسائل التكنولوجية الحديثة لتحسين المستوى التعليمي، وتطوير مهارات المعلمين لاكتساب الخبرات التي تؤهلهم في التعامل مع متطلبات العصر، وقد تم تنفيذ الاختبارات الإلكترونية في المهارات اللغوية المختلفة من أساليب و قراءة وكتابة وتحدث للتأكد من إتقانهم لهذه المهارات المطلوب اجتيازها حتى يستقيم لسانهم على التحدث باللغة العربية الفصحى ولكشف نقاط القوة والضعف لدى الطالب والعمل على تطويرها.





وأشاد الطلاب بمستوى الأسئلة الموجهة لهم من المعلمين كما أكدوا على استفادتهم من دراستهم لسلسلة التحفة الأزهرية، والأداء الجيد للمعلمين أثناء الدراسة، وبعد الانتهاء من الاختبار الإلكتروني قام فريق التعليم عن بعد بالمركز بمتابعة تصحيح المعلمين للاختبارات.





وأثنى المعلمون بالمستوى العلمي المتميز للطلاب، ولضمان شفافية الاختبارات أثناء انعقادها، تابع كل من: أستاذ شريف حامد محمد وأستاذ أسامه عاشور محمد مسؤولين بالسفارة المصرية في سنغافورة انعقاد الاختبارات وتصحيحها.



