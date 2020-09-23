ملخص جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة.. ترامب يهاجم الصين ويحملها مسئولية تفشي كورونا.. وبكين: لا نرغب الدخول في حرب باردة.. وفرنسا تنتقد دور تركيا التخريبي في ليبيا.. وروسيا تعرض لقاحها بالمجان

الرئيس الأمريكي: قضينا على تنظيم داعش وصفينا الإرهابي رقم 1 في العالم قاسم سليماني

الرئيس الصيني: ينبغي رفض أي محاولة لتسييس أزمة كورونا

الرئيس الفرنسي: بعض القوى تستحضر المقاتلين من المشهد السوري إلى ليبيا للعمل ضد مصالح ليبيا

الرئيس الروسي: روسيا ستبذل كل الجهود الممكنة لدعم حل الأزمات الإقليمية سلمياً

جرت جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75 أمس الثلاثاء، في أجواء لم تشهدها المنظمة الدولية في تاريخها، فالمنظمة التي من المفترض أن ينم أسمها على توحيد الأمم وتعاونها، بدا أن قادة الدول يتبادلون الاتهامات لبعضهم البعض فيما يخص الأزمات المختلفة التي يمر بها المجتمع الدولي تزامنًا مع جائحة كورونا التي جعلت العالم يجثو على ركبتيه مثلما وصف الأمين العام، أنطونيو جوتيريش.





كانت بداية الجلسات "المشتعلة" عند الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي خرج يستعرض إنجازاته في مكافحة الإرهاب، معلنًا عن القضاء على تنظيم "داعش" لاإرهابي، واغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني. وقال ترامب أمام الجمعية: "يجب على الأمم المتحدة، لكي تكون منظمة أكثر فعالية، أن تركز على اهتمامها على المشاكل الحقيقية للعالم، وهي الإرهاب، واضطهاد النساء، والعمل الإجباري، وتهريب المخدرات والبشر والتهريب الجنسي والاضطهادات الدينية والتطهيرات العرقية".





وأضاف: "قضينا على خلافة داعش 100% وقتلنا مؤسسه وزعيمه البغدادي، وصفينا الإرهابي رقم 1 في العالم قاسم سليماني". ولم يفت ترامب فرصة ذهبية كتلك الفرصة ليهاجم الصين، حيث اعتاد الرئيس الأمريكي على مهاجمة بكين في كل مرة تسنح له الفرصة للتعبير عن سخطه وغضبه إزاء خطواتها سواء كانت الاقتصادية أو السياسية.





ودعا ترامب إلى محاسبة الصين بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم، مضيفًا: "أوقفت الصين في أولى أيام انتشار المرض، حركة النقل داخل البلاد، لكنها سمحت مع ذلك للطائرات بمغادرة أراضيها ونشر الإصابات في باقي أنحاء العالم". ووصف الرئيس الأمريكي عدة مرات في كلمته المرض بـ"الفيروس الصيني"، معتبرا أنه "يجب على الأمم المتحدة محاسبة الصين بسبب إجراءاتها". وما إن انتهى ترامب من كلمته ليأتي الرد سريعًا من جانب الرئيس الصيني، شين جين بينج، الذي دعا إلى عدم الإنصات لكل من يحاول تسييس جائحة كورونا.





وأكد بينج أن بلاده لا تنوي الدخول في حروب مع دول أخرى، لافتًا إلى أن بكين تتمسك بحل الخلافات بالطرق السلمية. وتابع: "لا تنوي خوض حرب باردة أو ساخنة ضد أية دولة.. سنواصل تسوية الخلافات وحل النزاعات مع الآخرين عبر حوار ومناقشة، ولن نسعى إلى التورط في لعبة محصلتها صفر".





كما تناول الرئيس الصيني أيضا ملف جائحة كورونا، داعيا إلى تعزيز دور منظمة الصحة العالمية. ورد شي ضمنيا، بهذا الخصوص، على اتهامات ترامب، ضد المنظمة التي سماها "دمية في يد الصين" وأعلن اعتزام الولايات المتحدة الانسحاب منها. وقال شي في هذا الصدد: "في مواجهة الفيروس، يجب أن نعزز التضامن وأن نتجاوز ذلك (الأزمة) معا.





يتعين علينا اتباع إرشادات العلم وإفساح المجال كاملا لمنظمة الصحة العالمية كي تمارس دورها القيادي.. وينبغي رفض أي محاولة لتسييس القضية". أما الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، فقد حمل كل من الصين وأمريكا مسئولية عدم القضاء على فيروس كورونا حتى الآن، معتبرًا أن الطرفين فضلا التنافس بدلا من التعاون للقضاء على الجائحة. واستدرك قائلًا: " نعلم أننا سنتخطى أزمة فيروس كورونا وإلى ذلك الحين يجب أن نتعلم كيفية التعايش معه"، مشيرًا إلى أنه من غير المعروف كم من الوقت سينتظر العالم لحين إيجاد لقاح مضاد لكورونا. ولفت ماكرون إلى أن الصين والولايات المتحدة فضلتا التنافس بدلا من التعاون لتخطي أزمة جائحة كورونا. واعتبر ماكرون أن وباء كورونا يجب أن يكون جرز الإنذار للأمم المتحدة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن فرنسا بادرت بتأجيل سداد ديون الدول الأفريقية الفقيرة إليها بسبب الجائحة. هذا وقد تطرق ماكرون للأزمة الليبية في خطابه، واتهم تركيا ضمنيًا بأنها تقوم بلعب دور تخريبي في ليبيا.





