زوجة الشيخ طلال آل ثاني تفضح سيطرة تميم على القضاء القطري

قالت أسماء اريان زوجة الشيخ طلال آل ثانى المحتجز في قطر، إن النظام القطري لا يحترم حقوق الإنسان ولا القضاء الدولي، وأن قاضيا قطريا في وقت سابق قدم استقالته اعتراضا منه على التدخل المستمر للنظام في الأحكام القضائية، وأن الأوامر تأتي من تميم بن حمد ولا يمكن لأي قاض مناقشتها، وتابعت:"هو قضاء يسيطر عليه شخص واحد فقط".









وأضافت "أسماء اريان"، خلال مداخلة لها عبر "سكايب"، ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن زوجها في منشأة مجهولة لا يعرف أحد طريقها، وأنها تواصلت مع أحد المحامين في الأمم المتحدة، من أجل المطالبة بحصوله على حقوقه الإنسانية والطبية، مشيرة إلى أن زوجها مختطف ولا يمكنها رؤيته أو معرفة مكانه، ولم يسمحوا لها بأي تواصل معه، مع أن المحامي أرسل أكثر من طلب عن طريق السفارة الألمانية ولكن دون جدوى.







