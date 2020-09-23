محمد عبد السلام: هناك شخص خطط لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة

قال اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، إن هناك شخصا خطط لرحيل المدرب إيهاب جلال عن الفريق خلال الفترة الماضية .





وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن المقاصة ليس لديه أي مشكلة بعد رحيل إيهاب جلال.





وتابع: اننا نسير في اتجاه صحيح في بطولة الدوري وقدمنا كل الشكر للمدرب على ما قدمه طوال هذا الموسم من مستوى مميز .





وأضاف عبد السلام إنا كنا نأمل استمرار المدرب معنا لنهاية هذا الموسم لكن قراره بالرحيل كان حاسم.



