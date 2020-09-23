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رياضة

محمد عبد السلام: هناك شخص خطط لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:18 ص
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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عمرو ابوبكر
قال اللواء محمد عبد السلام رئيس نادي مصر المقاصة، إن هناك شخصا خطط لرحيل المدرب إيهاب جلال عن الفريق خلال الفترة الماضية .

وأضاف عبد السلام في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق، أن المقاصة ليس لديه أي مشكلة بعد رحيل إيهاب جلال. 

وتابع: اننا نسير في اتجاه صحيح في بطولة الدوري وقدمنا كل الشكر للمدرب على ما قدمه طوال هذا الموسم من مستوى مميز .

وأضاف عبد السلام إنا كنا نأمل استمرار المدرب معنا لنهاية هذا الموسم لكن قراره بالرحيل كان حاسم. 

وأكمل: سنبدأ في التحضير لاختيار مدرب للفريق خلال الايام القليلة القادمة.
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