AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محمود العدل: اللجنة الطبية لكأس العالم لليد تعاين 8 ملاعب جديدة لاستضافة تدريبات المنتخبات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 12:11 ص
صدى البلد
Advertisements
عمرو ابوبكر
أكد الدكتور محمود العدل رئيس اللجنة الطبية لمونديال كأس العالم لكرة لليد ،وعضو اتحاد كرة اليد المصري، أنه تمت إضافة 8 صالات جديدة لجميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم لليد والتي ستقام في مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021 المقبل ، وذلك لإقامة تدريبات الفرق عليها .

وأضاف العدل أن اللجنة الطبية قامت بمعاينة الصالات الثمانية الجديدة للتأكد من شروط الأمن والسلامة فيهم بالإضافة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فيهم، فضلًا عن معاينة أماكن دخول وخروج سيارات الإسعاف وعمل نقطة طبية مجهزة خلال تدريبات المنتخبات .

وأشار إلى أن الإجراءات الاحترازية في ملاعب البطولة ستكون بداية من البوابات حتى المدرجات خوفًا من تعرض اللاعبين أو أي فرد بالأجهزة الفنية بالبطولة للإصابة بفيروس كورونا .

ووجّه محمود العدل الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، لتوفيره كافة الإمكانيات لنجاح بطولة كاس العالم لليد 2021 ، فضلًا عن توجه الشكر  لحسن مصطفي نظرًا لكونه قامة عالمية كبيرة في عالم كرة اليد وساهم في انتشار اللعبة داخل مصر بشكل كبير.

وتابع محمود العدل إن الاتحاد المصري لكرة اليد يعد من أنجح الاتحادات من حيث تحقيق البطولات والإنجازات، وأن إنجازاته في اللعبة لم تكن محض صدفة .

يذكر أن بطولة كأس العالم لليد ستقام على أربع صالات ، وهي صالة  1 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة، الصالة المغطاة فى المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، الصالة المغطاة بمدينة 6 أكتوبر، والصالة المغطاة فى برج العرب.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر "بحسب اختيارها" كدولة منظمة في المجموعة السابعة: (السويد - مصر - التشيك - المتأهل من أمريكا الجنوبية).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الشباب والرياضة يقوم بجولة في الصالة المغطاة ومضمار الدراجات وملعب استاد القاهرة الدولي

وزير الرياضة للجنة العليا لمونديال اليد: ننتظر تنظيما أسطوريا لكأس العالم 2021 في مصر

وزير الرياضة يطمئن على معدلات إنجاز إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب استعدادًا لمونديال اليد

رئيس الوزراء يتفقد الأعمال الإنشائية للصالة المغطاة ببرج العرب

صبحي يطمئن على معدلات إنجاز إنشاء الصالة المغطاة ببرج العرب استعدادا لمونديال اليد

محمود العدل يوضح استعدادات اللجنة الطبية المصرية لاستقبال بطولة العالم لكرة اليد

ترشيحاتنا

غاز شرق المتوسط .. كيف تحمي مصر حقوقها ضد أطماع أردوغان؟

مختار نوح: جماعة الإخوان الإرهابية انتهت منذ عام 2019.. فيديو

أشرف حاتم: كورونا من الفيروسات التي تتأثر بالحرارة .. فيديو

تقدم باستقالة .. صدى البلد يكشف أسباب فسخ إيهاب جلال عقده مع المقاصة

مهرجان ركلات الجزاء .. الزمالك يفوز على طنطا 3-1 في مباراة مثيرة .. فيديو

محمد عبد السلام: هناك شخص خطط لرحيل إيهاب جلال عن المقاصة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار هوندا 2020 في مصر.. صور

كفاية سهر وتيك أوي.. وليد هندي يقدم روشتة تأهيل نفسي لعودة الأطفال إلى المدرسة

العالم يحتفل باليوم العالمي لـ"الأيام الخالية من السيارات"