باحث في شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان تجند الشباب عبر مواقع التواصل.. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الارهابية ، إن الدول الداعمة للإرهاب لا تدعمه تمويليًا فقط ولكنها تقوم بإيواء الإرهابيين .
وأضاف ماهر فرغلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان هناك دول تعمل ك محطة لانتقال الإرهابيين من دولة الي دولة اخري وهناك دول عبارة عن ملازات مؤقتة إلى الإرهابيين .
واوضح ماهر فرغلي، أن هناك دولًا أيضا تعمل علي توفير الدعم اللوجيستي والحماية للإرهابيين من خلال تقدم جوازات سفر مزورة لهم .
وتابع ان هذا الدعم تسبب في إطالة أمد الإرهاب في المنطقة وإطالة أمد بعض التنظيمات التي كان من المفترض انها انهارت بسبب ضربات أمنية .
وأشار إلى أن العالم الدولي والأمم المتحدة يتوجب عليهم ان ينتبهوا الى دعم الدول الاقليمية لمثل هذه التنظيمات، مؤكدا ان الجماعة الإرهابية تستخدم مواقع التواصل لتجنيد الشباب .