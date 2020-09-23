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باحث في شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان تجند الشباب عبر مواقع التواصل.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:17 ص
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
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إبراهيم القادري
قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الارهابية ، إن الدول الداعمة للإرهاب لا تدعمه تمويليًا فقط ولكنها تقوم بإيواء الإرهابيين .

وأضاف ماهر فرغلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان هناك دول تعمل ك محطة لانتقال الإرهابيين من دولة الي دولة اخري وهناك دول عبارة عن ملازات مؤقتة إلى الإرهابيين .

واوضح ماهر فرغلي، أن هناك دولًا أيضا تعمل علي توفير الدعم اللوجيستي والحماية للإرهابيين من خلال تقدم جوازات سفر مزورة لهم .

وتابع ان هذا الدعم تسبب في إطالة أمد الإرهاب في المنطقة وإطالة أمد بعض التنظيمات التي كان من المفترض انها انهارت بسبب ضربات أمنية .

وأشار إلى أن العالم الدولي والأمم المتحدة يتوجب عليهم ان ينتبهوا الى دعم الدول الاقليمية لمثل هذه التنظيمات، مؤكدا ان الجماعة الإرهابية تستخدم مواقع التواصل لتجنيد الشباب .
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