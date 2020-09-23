باحث في شئون الجماعات الإرهابية: الإخوان تجند الشباب عبر مواقع التواصل.. فيديو

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الجماعات الارهابية ، إن الدول الداعمة للإرهاب لا تدعمه تمويليًا فقط ولكنها تقوم بإيواء الإرهابيين .





وأضاف ماهر فرغلي خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، ان هناك دول تعمل ك محطة لانتقال الإرهابيين من دولة الي دولة اخري وهناك دول عبارة عن ملازات مؤقتة إلى الإرهابيين .





واوضح ماهر فرغلي ، أن هناك دولًا أيضا تعمل علي توفير الدعم اللوجيستي والحماية للإرهابيين من خلال تقدم جوازات سفر مزورة لهم . للإرهابيين





وتابع ان هذا الدعم تسبب في إطالة أمد الإرهاب في المنطقة وإطالة أمد بعض التنظيمات التي كان من المفترض انها انهارت بسبب ضربات أمنية .



