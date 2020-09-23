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منوعات

قطيع من الأبقار يدهس مدير مدرسة حتى الموت ببريطانيا.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 01:10 ص
أبقار
أبقار
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عزة عاطف
في واحدة من أصعب الحوادث التي قد نسمع عنها، قام قطيع من الأبقار بدهس مدير مدرسة بريطانية حتى الموت، بعد ما هاجمه على مشارف مدينة ريتشموند أثناء سيره رفقة كلبه.

وخرج رجل يدعى «ديفيد كلارك» يشغل منصب مدير في أحد أكبر مدارس يوركشاير في بريطانيا لمدة 23 عامًا، للتنزه مع كلبه، ولسوء قدره لم يدرك ما كان ينتظره على الطريق.

وأثناء سيره بجوار أحد الحقول تفاجأ كلارك بقطيع من الأبقار يركض نحوه، وقطع عليه الطريق، فلم يجد المسكين مفرًّا ليسقط تحت أقدام الأبقار فدهسه القطيع على الطريق حتى  الموت.

وتم استدعاء خدمات الطوارئ من الشرطة وخدمة الإسعاف الجوي (GNAAS)، حيث توفى الرجل الذي وصفه تلاميذه بـ "الطيب" في مكان الحادث.

واستاء التلاميذ الذين عادوا لتوهم بعد فترة الإغلاق المترتبة على تفشي فيروس كورونا المستجد وانتهاء عطلة الصيف، عندما أعلنت المدرسة عن وفاة مديرهم المحبوب في رسالة إلى أولياء الأمور.
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