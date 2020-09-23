غانم سلطان: فضلت العمل في مجال الأحمال.. وسعيد بخطوة ZED

أبدى أحمد غانم سلطان لاعب الزمالك السابق، سعادته بالعمل في شركة Zed كمسئول أول عن الأحمال بالقطاع.





وقال سلطان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "لعبت مع الزمالك 8 سنوات، وخلالها تعاملت مع مدربين أجانب حتى رحيلي، وكنت أهتم كثيرًا بتواجد المساعد البدني الأجنبي معهم، كان يحقق الفارق.





وأردف: عقب الاعتزال فضلت أن أتجه لمجال الأحمال البدنية وبالفعل أخذت بعض الدراسات وطورت من نفسي والحمد لله وصلت لشيء جيد في هذا المجال.





وكشف: ترشحت للعمل مع نادي ZED، وسعيد للغاية بهذه الخطوة، انا مسئول عن الناحية البدنية للقطاع بالكامل، ونعمل الان بشكل جيد، النادي يعمل بشكل احترافي للغاية.