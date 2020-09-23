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رياضة

وكيل جيرالدو: اللاعب أثبت جدارته مع الأهلي.. وعقده ممتد لـ 3 سنوات

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 03:00 ص
صدى البلد
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حسام الحارتي
قال هشام بن صالح، وكيل جيرالدو لاعب النادي الأهلي، إن تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا، هو الأهم، قبل الحديث عن مصير جيرالدو داخل القلعة الحمراء.

وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "جيرالدو أثبت جدارته مع النادي الأهلي، وعقده ممتد لـ 3 سنوات مع الفريق".

وأوضح أنه لا يوجد مانع من انتقال جيرالدو لأحد الأندية الخليجية على سبيل الإعارة.

وكان هشام آيت، رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، أكد أن فريقه يسعى للتعاقد مع جيرالدو دا كوستا، لاعب النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وقال رئيس نادي شباب المحمدية في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": " نرغب في التعاقد مع الأنجولي جيرالدو دا كوستا لاعب النادي الأهلي لتدعيم الفريق في الفترة المقبلة".

وتابع : " تحدثنا مع وكيل اللاعب الأنجولي وتفاوضنا معه حول قيمة الراتب والشروط الشخصية للاعب، واتفقنا حول كل شيء".

واختتم : "سنرسل عرضا رسميا للنادي الأهلي في الأيام القليلة القادمة لضم اللاعب للفريق في فترة الانتقالات الصيفية".

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى رغبة السويسري رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي في التخلص من اللاعب الأنجولي جيرالدو قبل بداية الموسم الجديد.
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