مسئولة بـ المالية: لابد من إصدار الموازنة للمواطنين وإشراكهم فيها.. فيديو

قالت سارة عيد رئيس وحدة الشفافية والتواصل المجتمعي بوزارة المالية، إن المواطن من حقه معرفة التغيرات التي تحدث حوله، ومعرفة لماذا تقوم الدولة بالإصلاح الاقتصادي؟".





وأضافت سارة عيد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي، أن موازنة الدولة لابد أن تصدر بشكل رسمي بعد الموافقة عليها من البرلمان، إلى جميع المواطنين، وتسمي موازنة المواطن؛ حتى يعرف ويفهم مجريات الأمور .





سارة عيد ، أن الموازنة يجب استخدامها كوثيقة لمزيد من التواصل والتفاعل؛ حتي يتم إشراك المواطن في مشروعات تهمه في المحليات، وهذا يُسمى الموازنة التشاركية . وأوضحتكوثيقةلمزيدإشراكيُسمى





وتابعت أن المواطن شريك أصيل في موازنة الدولة لأنه تؤخذ منه ضرائب بشكل مباشر.



