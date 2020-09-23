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رياضة

نجم الزمالك السابق: الفريق اهتز فنياً بعد رحيل كارتيرون

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:40 ص
كارتيرون
كارتيرون
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ياسمين تيسير
قال طارق السيد نجم الزمالك السابق، ان الفريق تعرض للاهتزاز الفني بعد رحيل الفرنسي كارتيرون عن قيادته خلال الفترة الماضية.

واضاف السيد في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ؛ أداء الفريق خلال المباريات الماضية تغير تماما بسبب تغيير المدرب .

وتعرض الزمالك للخسارة امام اسوان في المباراة الماضية، وتحسن الآداء في مباراة الأمس، واستطاع تحقيق الفوز على فريق طنطا.

وأشار إلى ان تحقيق الفوز أمس بثلاثة اهداف، على فريق طنطا؛ اعاد الثقة للاعبي الزمالك، خاصة بعد الخسارة في المباراة الماضية.
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