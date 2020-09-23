مسلسل الكبير أوي هيعيش مئات السنين.. هشام إسماعيل يكشف سر التجانس مع أحمد مكي في العمل.. فيديو

قال الفنان هشام إسماعيل ، إن المسلسلات التي تشبه مسلسل "الكبير أوي"، تعيش مئات السنين، مؤكدا أن السوشيال ميديا والقنوات تعمل على تكرار مثل هذا النوع من الأعمال طوال الوقت.
وأضاف هشام إسماعيل خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أنه في الماضي كانت الأعمال الكبيرة المدهشة التي تخلد، مثل "ليالي الحلمية"؛ تشاهد علي فترات كبيرة من عمر الإنسان .
وأوضح هشام اسماعيل، أن النجم أحمد مكي وأحمد الجندي المخرج، حضرا مسرحية "قهوة سادة"، وهذه المسرحية هي التي أخرجت جيلي بأكمله، وهذا بسبب مركز الإبداع.
وتابع: أن فيلم "طير انت" أنا أعتز به جدا، فهو الذى جعل التفاهم سائدا بيني وبين الفنان أحمد مكي .
وأشار إلى أن أي شيء، توجد له "زاوية كوميدي"، وكنا مشجعين جدا للعمل على مسلسل "الكبير أوي".