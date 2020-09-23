مسلسل الكبير أوي هيعيش مئات السنين.. هشام إسماعيل يكشف سر التجانس مع أحمد مكي في العمل.. فيديو

، مؤكدا أن السوشيال ميديا والقنوات تعمل على تكرار مثل هذا النوع من الأعمال طوال الوقت. قال الفنان هشام إسماعيل ، إن المسلسلات التي تشبه مسلسل "الكبير أوي"، تعيش مئات السنينالنوع





وأضاف هشام إسماعيل خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أنه في الماضي كانت الأعمال الكبيرة المدهشة التي تخلد ، مثل "ليالي الحلمية"؛ تشاهد علي فترات كبيرة من عمر الإنسان .





وأوضح هشام اسماعيل ، أن النجم أحمد مكي وأحمد الجندي المخرج ، حضرا مسرحية "قهوة سادة"، وهذه المسرحية هي التي أخرجت جيلي بأكمله ، وهذا بسبب مركز الإبداع.





وتابع: أن فيلم "طير انت" أنا أعتز به جدا، فهو الذى جعل التفاهم سائدا بيني وبين الفنان أحمد مكي .



