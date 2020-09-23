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«الباب في الباب» ست كوم اتظلم وسط المسلسلات.. هشام إسماعيل ورأي مفاجئ له عن السوشيال.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:14 ص
هشام اسماعيل
هشام اسماعيل
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إبراهيم القادري
قال الفنان هشام إسماعيل، إن ست كوم «الباب في الباب» اتظلم وسط المسلسلات؛ بسبب الأحداث السياسية، لأنه تمت إذاعته خلال سنوات 2011 و 2012 و2013 وكانت الأحداث في البلد عن السياسة فقط.

وأضاف هشام إسماعيل، خلال لقائه في برنامج من مصر المذاع علي قناة سي بي سي، أن الإنتاج الكوميدى يعاني من مشكلة منذ 7 أو 8 سنوات، وهذا بسبب السوشيال ميديا.

وأوضح هشام اسماعيل: إنه من جماعة "كارهي السوشيال ميديا"، مؤكدا ان شعبيته علي السوشيال ميديا محدودة.

وتابع: أن رد الفعل اليوم أصبح علي الأشياء الخفيفة والسهلة والساذجة، لافتًا إلي أن الصناعة الكوميديا تحتاج إلى شيء ثابت علي الأرض.

وأكمل: إن تجربة فزاع جاءت في وقتها وكانت مهمة جدًا بالنسبة اليّ، واستمتعت جدا بما فعلته، وليست جميع التجارب مكاسب.

وأشار إلى أن الأعمال الموجودة علي أشرطة السينما؛ مخلدة، ويسهل مشاهدتها، وهذا ما قمت بعمله في شخصية فزاع.
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