AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فيفي عبده تشعل إنستجرام بالرقص على أغنية لـ محمد عبده.. وتوجه تحية للشعب السعودي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:37 ص
فيفي عبدة
فيفي عبدة
Advertisements
ميرنا محمود
نشرت فيفي عبده فيديو جديدًا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي، بوصلة رقص من منزلها، وعلقت علي الفيديو: "‏تحياتي للسعودية.. الأغنية دي اغنية ايوه للفنان محمد عبده.. بحبكم".

وحازت الفيديو علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات ما بين "تشبهين نجاة الصغيرة.. قمر يا فوفا..  بتصغري وبتحلوي". 

اقرأ أيضًا:
يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

يشار إلى أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

الله يخربيتك عندك عيال.. رسالة نارية من أم الهارب محمد علي لنجلها الخائن

دعاء تيسير الزواج .. واظب عليه يوميا وردده أكثر في السجود

" محمد الفنجري".. صيدلي دفن أسرته بالكامل بعد وفاتهم بكورونا ليلحق بهم متأثرا بنفس المرض

الهارب وسط الساقطات.. شاهد آخر ظهور للمقاول محمد علي في ديسكو بإسبانيا

وزير الاتصالات يكشف عن سرعة الإنترنت في مصر.. ومعلومات جديدة عن مبادرتي مستقبلنا رقمي وبناة مصر الرقمية

رضا عبد العال عن عمل ممر شرفي للأهلي: ليفربول اتعمله عشان محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختبارات جديدة لـ مرسيدس مايباخ S-Class قبل الكشف عنها

قطيع من الأبقار يدهس مدير مدرسة حتى الموت ببريطانيا.. صور

تسريب صور بي إم دبليو M3 وM4 موديل 2021 قبل الكشف عنها رسميًا