فيفي عبده تشعل إنستجرام بالرقص على أغنية لـ محمد عبده.. وتوجه تحية للشعب السعودي

نشرت فيفي عبده فيديو جديدًا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





، بوصلة رقص من منزلها ، وعلقت علي الفيديو: " ‏تحياتي للسعودية.. الأغنية دي اغنية ايوه للفنان محمد عبده.. بحبكم". وظهرت فيفي





وحازت الفيديو علي إعجاب الكثير وجاءت التعليقات ما بين " تشبهين نجاة الصغيرة.. قمر يا فوفا.. بتصغري وبتحلوي".





اقرأ أيضًا:

يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.





يشار إلى أن أحدث أعمال فيفي عبده مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم .