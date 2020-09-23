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فن

السبت.. أحمد السقا يقدم اسكتشات كوميدية على «SNL بالعربي»

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:48 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
يحل الفنان أحمد السقا، ضيفاً على حلقة هذا الأسبوع من برنامج "SNL بالعربي"، عبر قناة ON.

طرحت صفحة منصة Watch It، إعلان الحلقة التي سيتم عرضها يوم السبت، ويشارك "السقا" خلالها في عدد من الاسكتشات الكوميدية، مع فريق ممثلين البرنامج.

وشارك الفنان أحمد السقا، فى السباق الرمضانى، ببرنامج "اغلب السقا"، وهو مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، بجائزة 100 ألف جنيه يوميا، وتقدمه النجمة رزان مغربي.

وكشف المنتج تامر مرسى عن مسلسل " نسل الاغراب" الذي سيتم عرضه في رمضان 2121 عن طريق نشر صورة تجمعه بالنجمين أحمد السقا وأمير كرارة وعلق: "مسلسل "نسل الاغراب" رمضان 2021 حصريًا على شاشات المتحدة.
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