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أخبار العالم

السودان: مستعدون للتعاون مع الجنوب لزيادة الإنتاج النفطي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 02:32 ص
أ ش أ
أكد وزير الطاقة والتعدين السوداني المكلف خيري عبدالرحمن، استعداد السودان للتعاون التام مع جنوب السودان لزيادة إنتاجها النفطي، وتحقيق كل الطموحات لاستغلال الموارد لمصلحة الشعبين.

ووصل إلى الخرطوم أمس الثلاثاء وزير البترول في دولة جنوب السودان فوت كانق شول، يرافقه وفد فني لبحث سبل تطوير التعاون الفني في مجال البترول بين البلدين.

وقال وزير الطاقة والتعدين المكلف بالسودان، إن تلك الزيارة المهمة ستدفع آفاق التعاون بين الدولتين، مؤكدا جاهزية السودان لتقديم كافة المساعدات الفنية، وتسهيل انسياب المعدات إلى حقول دولة جنوب السودان، عبر ميناء بورتسودان، فضلا عن تطوير الخدمات وتبادل الخبرات.

من جهته، قال وزير البترول بحكومة جنوب السودان، إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على انسياب معدات حقول البترول عبر ميناء بورتسودان، والتي تساعد على استئناف العمل وإنتاج النفط.

وأوضح أنه سيناقش أيضا العمل المشترك بين الدولتين في تطوير صناعة النفط وتحقيق المصالح المتبادلة.
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