بـ فستان مكشوف.. دانا حمدان تتقمص شخصية سعاد حسني بالرقص

نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو جديدا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الفيديوهات "تيك توك".





، متقمصة شخصية سعاد حسني ، من فيلم "خلي بالك من زوزو" ، وكتبت معلقة عليه: "مجرد محاولة مش اكتر". وظهرت دانا حمدان وهي ترقص بفستان اسود مكشوف





وحاز الفيديو علي اعجاب الكثير و جاءت التعليقات عليه، ما بين "قمر .. ايه الجمال دا .. بتجنني".





اقرأ أيضًا:





من ناحية أخرى شاركت الفنانة دانا حمدان متابعي حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو تتقمص فيه شخصية هند رستم في مشهد من فيلم "الزوج العازب"، جمع بين هند رستم ومحمود المليجي.



