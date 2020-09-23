أخبار العلوم والتكنولوجيا| أفضل تطبيقات لشحن هاتفك في أقل وقت ممكن.. ومواصفات وأسعار أبرز هواتف أوبو Oppo في سبتمبر

في إطار الحد من الفيديوهات العنيفة وغير المناسبة أخلاقيا؛ سيضع موقع يوتيوب YouTube قيودا جديدة، على المزيد من مقاطع الفيديو؛ للتأكد من عمر المستخدم، قبل مشاهدتها.
مازالت شركة أوبو الصينية تحافظ على تقديم هواتف ذكية من أفضل هواتف الأندرويد متعددة الإمكانات، تتميز بالكاميرات فائقة الدقة مع بطاريات ومعالجات قوية، حيث أصدرت الشركة مؤخرا هاتف Oppo Find X2 Pro ، والذى يعد من أفضل هواتف أوبو على الإطلاق، وأيضا من أفضل هواتف للأندرويد في العام.
أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتف vivo V20 Pro ، وذلك بعد الإعلان عن هاتف vivo Y51 والذى يأتى بسعر رخيص مقابل 3467 جنيه مصرى، كما ستعلن الشركة بعد ساعات عن هاتفها القادم V20 SE .
يواجه العديد من المستخدمين نفاد البطارية بشكل سريع، في أوقات حرجة، حيث يحتاجون في بعض الأوقات شحن هواتفهم في أسرع وقت ممكن وهو أمر مستحيل في ظل عدم وجود شاحن سريع.
استطاعت هواتف آيفون الشهيرة أن تصبح محط اهتمام الكثيرين حول العالم، خاصةً ذات الحجم الكبير منها، بينما يعيبها فقط سعرها المرتفع كعادة منتجات آبل، وبفضل هذا العرض تستطيع شراء من iPhone 7 plus بنصف سعره الأصلى.
في خطوة جديدة تؤكد نجاحها في امتلاك أحدث القدرات التكنولوجية المتطورة في مجال صناعة الهواتف الذكية وأدوات الاتصال ذات تقنيات الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة realme العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم، عن 4 من أحدث منتجاتها الذكية الجديدة، إذانا بإطلاقها رسميا في السوق المصري.
كشفت شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن إطلاق Poco X3 بالسوق الهندية، الذى كان قد تم كشف النقاب عنه فى مطلع الشهر الجارى ولكن بدون ميزة NFC.