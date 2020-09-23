أخبار العلوم والتكنولوجيا| أفضل تطبيقات لشحن هاتفك في أقل وقت ممكن.. ومواصفات وأسعار أبرز هواتف أوبو Oppo في سبتمبر

مازالت شركة أوبو الصينية تحافظ على تقديم هواتف ذكية من أفضل هواتف الأندرويد متعددة الإمكانات، تتميز بالكاميرات فائقة الدقة مع بطاريات ومعالجات قوية، حيث أصدرت الشركة مؤخرا هاتف

، والذى يعد من أفضل هواتف أوبو على الإطلاق، وأيضا من

في العام.