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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا| أفضل تطبيقات لشحن هاتفك في أقل وقت ممكن.. ومواصفات وأسعار أبرز هواتف أوبو Oppo في سبتمبر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة.

يستخدم موقع Instagram  انستجرام، أكثر من مليار شخص حول العالم، حيث يعتبر من أكثر المواقع التي يتم اختراق المستخدمين فيها؛ بسبب المحتوى المنشور للمستخدمين، والذى يحتوى على صورهم الخاصة، والأماكن التى يترددون عليها. 

في إطار الحد من الفيديوهات العنيفة وغير المناسبة أخلاقيا؛ سيضع موقع يوتيوب YouTube   قيودا جديدة، على المزيد من مقاطع الفيديو؛ للتأكد من عمر المستخدم، قبل مشاهدتها. 

مازالت شركة أوبو الصينية تحافظ على تقديم هواتف ذكية من أفضل هواتف الأندرويد متعددة الإمكانات، تتميز بالكاميرات فائقة الدقة مع بطاريات ومعالجات قوية، حيث أصدرت الشركة مؤخرا هاتف Oppo Find X2 Pro ، والذى يعد من أفضل هواتف أوبو على الإطلاق، وأيضا من أفضل هواتف للأندرويد في العام. 

أعلنت شركة فيفو الصينية رسميا عن هاتف vivo V20 Pro ، وذلك بعد الإعلان عن هاتف vivo Y51 والذى يأتى بسعر رخيص مقابل 3467 جنيه مصرى، كما ستعلن الشركة بعد ساعات عن هاتفها القادم V20 SE . 

يواجه العديد من المستخدمين نفاد البطارية بشكل سريع، في أوقات حرجة، حيث يحتاجون في بعض الأوقات شحن هواتفهم في أسرع وقت ممكن وهو أمر مستحيل في ظل عدم وجود شاحن سريع

استطاعت هواتف آيفون  الشهيرة أن تصبح محط اهتمام الكثيرين حول العالم، خاصةً ذات الحجم الكبير منها، بينما يعيبها فقط سعرها المرتفع كعادة منتجات آبل، وبفضل هذا العرض تستطيع شراء من iPhone 7 plus بنصف سعره الأصلى.

في خطوة جديدة تؤكد نجاحها في امتلاك أحدث القدرات التكنولوجية المتطورة في مجال صناعة الهواتف الذكية وأدوات الاتصال ذات تقنيات الذكاء الاصطناعي، كشفت شركة realme العلامة التجارية الأسرع نموا في العالم، عن 4 من أحدث منتجاتها الذكية الجديدة، إذانا بإطلاقها رسميا في السوق المصري.

كشفت شركة شاومي الصينية عملاقة صناعة الهواتف الذكية فى العالم عن إطلاق Poco X3 بالسوق الهندية، الذى كان قد تم كشف النقاب عنه فى مطلع الشهر الجارى ولكن بدون ميزة NFC. 
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