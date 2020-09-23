موجز السوشيال| فيفي عبده تشعل إنستجرام بالرقص على أغنية لـ محمد عبده.. دانا حمدان تقلد رقصة لـ سعاد حسني

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها في الآتي:
شارك المطرب عمر كمال ، جمهوره بفيديو جديد برفقة حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات "تيك توك".
نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة من طفولتها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.
شاركت الفنانة إنجى خطاب صورة لها من كواليس مسلسل الا انا من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام ".
نشرت فيفي عبده فيديو رقص جديد عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وجّهة أحمد حسام ميدو رسالة لعصام الحضري عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .
نشرت الفنانة دانا حمدان فيديو جديدا، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الفيديوهات "تيك توك".