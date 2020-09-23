موعد مباراة الأهلي أمام نادي مصر في الدوري والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الأربعاء 23 - 9 -2020، مباراة فريق الاهلي أمام نظيره نادي مصر، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت 1 " .
وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة نادي مصر، التي تقام مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في بطولة الدوري الممتاز.
وشهدت قائمة الفريق الأحمر ضم حسين الشحات ومحمود كهربا واستبعاد جيرالدو وحمدي فتحي.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ومحمد فخري.