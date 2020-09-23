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رياضة

موعد مباراة الأهلي أمام نادي مصر في الدوري والقنوات الناقلة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:30 ص
لاعبو الاهلي
لاعبو الاهلي
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ياسمين تيسير
تنطلق مساء اليوم الأربعاء 23 - 9 -2020، مباراة فريق الاهلي  أمام نظيره نادي مصر، على استاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتذاع عبر قناة " اون تايم سبورت 1 " .


وأعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة ‏نادي مصر، التي تقام مساء اليوم على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الأسبوع الـ29 في ‏بطولة الدوري الممتاز.‏

وشهدت قائمة الفريق الأحمر ضم حسين الشحات ومحمود كهربا واستبعاد جيرالدو وحمدي فتحي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:‏ محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف ومحمود ‏وحيد وعلي معلول وأحمد فتحي ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمود كهربا ووليد ‏سليمان وحسين الشحات وجونيور أجايي ومروان محسن وأليو بادجي وأحمد الشيخ وعربي بدر ‏ومحمد فخري.‏
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