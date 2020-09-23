سعودية تشكو اختطاف واغتصاب ابنتها المريضة بالسرطان.. والشرطة تعثر على الجثة وتضبط الجناة.. شاهد

تمكنت السلطات السعودية من القبض على شخصين، بعد حادثة بشعة هزت المملكة؛ إثر العثور على فتاة مقتولة داخل منزل شعبي بالقرب من منطقة حائل.





وتحركت شرطة حائل؛ بعد صرخة استغاثة من سيدة سعودية خلال فيديو لها، قالت إنها والدة الفتاة- البالغة 19 عاما-، مؤكدة أن ابنتها اختطفت من قبل أشخاص في قرية "مريفق" بمنطقة حائل، وفقا لما نشرته صحيفة "عكاظ".





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وعقب العثور على جثة الصغيرة؛ طالبت والدتها، السلطات، بالتحقيق في وفاة ابنتها المريضة بالسرطان، والتي عثر على جثتها وعليها آثار دماء، في منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين.





وانتشر هاشتاج "مفقودة_حايل" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"؛ بعد اختفاء الفتاة.





وبعد ساعات من الواقعة وانتشار فيديو السيدة السعودية؛ أعلنت شرطة حائل القبض على شخصين في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد بلاغ عن العثور على فتاة بالعقد الثاني من العمر، وعليها آثار دماء وإصابات، وهي في حالة إغماء، داخل منزل شعبي تعود ملكيته لأحد المتهمين.





وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أنه بالكشف عليها؛ تبين أنها متوفية، مع وجود دلائل تشير إلى شبهة جنائية في الوفاة.





وكانت السيدة السعودية، أكدت في الفيديو، أن ابنتها المريضة بالسرطان تعرضت للاغتصاب، مناشدة قيادة البلاد بالتدخل؛ من أجل القصاص لابنتها.





وأوقفت الشرطة السعودية المتهمين؛ حيث تم اتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.