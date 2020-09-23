تريند اليوتيوب | حكايات بنات.. وأحمد زاهر وابنته في الصدارة

لمسلسل يعرض على قناة ON الساعة 8 مساءً، والإعادة الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، والساعة 1 ظهرًا، فيما يعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 10 مساءً، والإعادة الساعة 5 فجرًا، والساعة 3 عصرًَا.

، كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أسماء جلال، أستايلست عبير البدراوي، ومدير تصوير كويمان التونى وإخراج مصطفى أبو سيف.

أحمد زاهر وابنته

تصدر الفنان أحمد زاهر، وابنته تريند موقع اليوتيوب بعد ظهورهما مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم".





قدمت الإعلامية منى الشاذلي مجموعة من الألعاب خلال البرنامج قام بها الفنان أحمد زاهر أمام ابنته ليلى، حيث استخدم الفنان العنف ضد ابنته في لعبة الصندوق ولكنها فازت عليه بجدارة.





وكشف زاهر عن الشيء السيئ الذى يقوم بفعله، وأكثر ما يرعبه، قائلا:" مش بعمل أى حاجة وحشه فى حياتى غير شرب السجاير، وان شاء ربنا هيدينى القوة أسيطر عليها زى ما سيطرت على حاجات كتير".