AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاء أبرزها كالتالي :

وجّه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة إلى جماهير النادي الاهلي، حيث أعرب عن تمنياته بـ تتويج الفريق الأول ببطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

وجه محمد أبو جبل حارس مرمى فريق الزمالك ، رسالة غامضة لمتابعيه، عبر تويتر، عقب فوز الفريق مساء أمس امام طنطا في الجوله الـ 29 من بطولة الدوري المصري موسم 2019 - 2020.

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالإعتذار إلى فريق طنطا على ما حدث من محمود علاء مدافع الفريق الكروي خلال مباراة الفريقين بعد احتفاله بالهدف الذي سجله في شباك المنافس.

انفعل رضا عبد العال المدير الفني لنادي طنطا أثناء تعليقه على طريقة تسجيل هدف الزمالك الثالث في شباك طنطا.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد للفريق، عقب رحيل باتريس كارتيرون المفاجئ خلال الأيام الماضية .

كشف محمود علاء، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، عن حقيقة سخريته من حارس مرمى طنطا خلال مباراة الفريقين، مساء أمس، على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ 29 من بطولة الدوري المصري.

خرج فريق وست بروميتش ألبيون من منافسات كأس الرابطة الإنجليزية، من دور الـ32، أمام فريق برينتفورد، من دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5 – 4.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رجب بكار يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز أمام الزمالك في اللقاء الودي

هو أي حاجه تتحط عليا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة غامضة بعد هجوم جماهير الزمالك

مرتضى منصور يطمئن على حارس مرمى فريق المرتبط لكرة اليد

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 22 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

حارس طنطا يحرم الزمالك من التقدم في شوط أول سلبي

75 دقيقة.. طنطا يواصل منح الزمالك ركلات الجزاء والأبيض يستغل الفرص ويتقدم بهدفين

ترشيحاتنا

الغاليين.. بوسي شلبي رفقة إلهام شاهين وليلى علوي

حكم صلاة النافلة جالسًا للقادرعلى القيام .. فتوى البحوث الإسلامية ترد

هيرضي الجماهير.. خالد الغندور يكشف موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد لـ الزمالك

رفع العداد أبرز عقوباتها.. تعرف على مخالفات شروط التعاقد مع شركات الكهرباء

سعودية تشكو اختطاف واغتصاب ابنتها المريضة بالسرطان.. والشرطة تعثر على الجثة وتضبط الجناة.. شاهد

شخصيتك من تاريخ ميلادك .. اكتشف ما يخبؤه لك برجك

AdvertisementS

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

مرتضى منصور يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

مرتضى منصور يعتذر لـ نادي طنطا.. ويؤكد: سنحاسب محمود علاء على ما فعله

خالد جلال: يجب أن يرحل مصطفى محمد عن الزمالك بشرط.. وأوباما مظلوم من المنتخب.. فيديو

هيرضي الجماهير.. خالد الغندور يكشف موعد إعلان اسم المدير الفني الجديد لـ الزمالك

أنقذ الموقف.. مرتضى منصور يوجه رسالة شكر مؤثرة لـ طارق يحيي

ميدو: مصورو الدوري المصري لازم يتحاكموا في ميدان عام

كالديرون يقترب من قيادة فريق الزمالك.. تفاصيل

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23 - 9 - 2020 والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

معلومات جديدة عن شيفروليه كابتيفا الجديدة 2021 .. صور

بأرخص سعر.. امرأة تحول فوط المطبخ إلى فستان مذهل .. فيديو وصور

هدير موسى: "الشابوه" بديل التربون مع الملابس السواريه.. صور