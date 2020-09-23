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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:47 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 23 ألفا و216 حالة.

وذكرت السلطات الصحية، وفقا لوكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن عدد المصابين اليومي ارتفع مرة أخرى ليسجل رقما ثلاثيا بعد 3 أيام على التوالي سجلت حينها البلاد أقل من 100 إصابة.

وأشارت إلى أن معدل الإصابات اليومي، احتفظ برقم ثنائي خلال الفترة من 20-22 سبتمبر، مسجلا 82 و70 و61 حالة مع التراجع في وتيرة انتشار (كوفيد-19) في الأونة الأخيرة، غير أنه ارتفع مرة أخرى اليوم إلى عتبة الـ100.

ونوهت إلى وجود 99 حالة لانتقال العدوى محليا و11 حالة وافدة من القادمين من الخارج.
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