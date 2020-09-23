طريقة عمل حقيبة تي شيرت

إذا كان أسلوبك فريدًا ، فأنت تريد شيئًا جديدًا لأيام الربيع هذه.

يمكننا أن نقدم لك أفضل إكسسوارات فتاة، ، لذلك كشف موقع fashion، عن طريقة عمل حقيبة تى شيرت.



المواد اللازمة لعمل حقيبة تي شيرت :

يمكنك استخدام قميص قديم واحد لا يعجبك بعد الآن ، أو أنه صغير بالنسبة لك.

يمكننا استخدام بعض القماش السميك لحقيبة جديدة أكثر ثباتًا. استخدم مقصك الحاد ، ولكن إذا لم يكن لديك ، فاستخدم أي نوع ، فقط ما لا يؤذي إصبعك.







طريقة

الخطوة 1: تحتاج إلى قطع الأكمام من القميص.

اطوِ قميصك من المنتصف ثم قص كلا الأكمام بحيث يمكن أن يكونا متطابقين. إذا كانت المادة سميكة ولا يمكنك قصها معًا ، فقم بقصها أولًا ، ثم قص الثانية ، لكنك تحتاج إلى طي النصف الأول وقص الجانب كدليل للأكمام الأخرى.





الخطوة 2: قص منطقة خط العنق

تحتاج إلى قلب القميص من الداخل للخارج ، قبل القص ، تحتاج إلى رسم الخطوط العريضة للوعاء. يمكنك استخدام القطع اليدوي لأنه أفضل ، أو استخدام شكل بيضاوي قليلًا.





الخطوة 3: أنت بحاجة إلى تحديد العمق الذي تريد أن تكون حقيبتك فيه

أنت الآن بحاجة إلى تحديد المكان الذي تريد أن تكون فيه أسفل الحقيبة ، ثم تتبع خط ما. عليك أن تعرف أنه اعتمادًا على القماش المستخدم ، فإن حملك يشبه التمدد وستكون أطول.





الخطوة 4: الآن يمكنك قص الهامش

استخدم المقص ثم قص من أسفل القميص إلى أعلى حتى الخط. ثم تحتاج إلى تحديد الجزء السفلي من الحقيبة. ستحتاج إلى قطع كل من الطبقتين الخلفية والأمامية معًا لأنه يجب أن تتطابق مع خطوتك التي ستعمل لاحقًا.





الخطوة 5: اربط الآن الهامش

تبدو هذه خطوة معقدة ، لكنني لست كذلك. خذ أول زوج من الهامش ثم تحتاج إلى ربطه في عقدة ، ثم خذ ربطة عنق لزوجين آخرين. إذا رفعت حقيبتك ، يمكنك أن ترى أن الأزواج تتماسك معًا ، وهناك فجوة صغيرة بين هذا الزوج. الخطوة التالية سوف تغلق هذه الثقوب. ثم خذ الخيط على المنظر الصحيح الذي تم إعداده وتحتاج إلى ربطه بالمجموعة التالية من الخصلة ، وهكذا دواليك حتى يتم ربط جميع الخيوط. اقلب القميص الموجود على الجانب الأيمن للخارج! تهانينا ، لديك حقيبة فريدة جديدة!