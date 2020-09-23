نصائح تمنحك شكلا أطول.. كيفية علاج قصر قامتك

تستطيعين سيدتي إخفاء جزء كبير من قصر القامة لتحقيق الانسجام في مظهرك. وسنقدم لك في هذا السياق نصائح مهمة تمنحك شكلًا أطول وثقة أكبر بنفسك، وفقا لما نشره موقع fashion.

- احرصي على رفع رأسك باستمرار ، ورفع رقبتك، لأن انحناء الرأس للأمام يفقد بضعة سنتيمترات من طولك.

- تأكدي من أن وزنك يتناسب مع طولك، فلا تدعي وزنك ينمو إطلاقًا ، لأن زيادة الوزن بقصر القامة تكسب المرأة شكلًا غير لائق.

- حافظي على التناسب بين الطول والزي الذي ترتديه، ولا تحملي حقيبة كبيرة ، ولا تضعي حزامك العريض أو الوشاح الفضفاض ، لأن ذلك يعطي شكل الدمية.

- حاولي اختيار الملابس المتناسقة لجسمك قدر المستطاع ، لا ترتدي الملابس الفضفاضة، وحاولي أيضًا اختيار الملابس ذات الخطوط الرأسية ، لأنها تساعدك على الظهور بمظهر أطول من ذي قبل.

- ارتداء كعب عالٍ مهم لقصر القامة ، لأنك إذا كنت لا تعرف كيف تمشي بكعب عالٍ ، فسيكون ذلك مسيئًا لإساءة استخدام الجمال بشكل كبير ، إذا كنت من هذا النوع ولا تحب استخدام كعب عالٍ ، من المناسب أن تستخدمي كعب متوسط ​​، أي طول متوسط ​​، ولا تختاري الكعب القصير ، اجعلي جزء من القدم ظاهرًا ، لأن هذا من شأنه أن يمنحك المزيد من إطالة الساق.

طرق مختلفة لاستخدام المسحوق الخاص بك:

إذا كنت ترغب في الحفاظ على جسمك جافًا دون تعرق ، يمكنك ذلك عند استخدام بعض البودرة.

يمتص العرق ويحافظ على جفاف الجلد.

أيضا إذا كنت ترغبين في حماية مكياجك لفترة طويلة ، ضعي بعض البودرة في الأماكن التي تتعرق بسرعة ، يمكنك استخدام البودرة بعد قص الشعر ، وذلك برش القليل من البودرة في المناطق التي يتدلى فيها الشعر ، ثم استخدميها. الفرشاة لإزالة الشعر من جسمك.

إذا كان شعرك دهنيًا ، يمكنك حل هذه المشكلة عن طريق نشر القليل من البودرة على شعرك.

لحماية قدميك ويديك من القرح يمكنك استخدام المسحوق أيضًا. يمكنك رش القليل من البودرة في حذائك لامتصاص العرق.