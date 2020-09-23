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محافظات

بحث إمكانية توصيل الغاز الطبيعي لـ الأفران بسيناء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:57 ص
صدى البلد
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احمد صالح
تبحث الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء ،امكانيه توصيل الغاز الطبيعي الي افران ومحلات شمال سيناء وصرف مستحقاتهم المتاخره منذ ٢٠١٤م.

جاء ذلك اثناء الاجتماع الذي نظمته شعبه المخابز والبدالين التموينين بالغرفه، برئاسة عزيز مطر رئيس الغرفه التجاريه ، وبحضور اللواء ماجد محمد أحمد. رئيس مجلس مدينه العريش اليوم.

وأفاد عزيز مطر، رئيس الغرفة  أنه وصل توجيه وزاري من وزير التموين والمنتهي بالقرار ١١٨لسنه٢٠٢٠م ، والخاص بصرف كافه المتأخرات الخاصه بالافران وإنهاء إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لها.

وأكد المهندس احمد سلطان، مدير الشركه المكلفة بتوصيل الغاز بالمحافظة ، بانه جاري استكمال اجراءات التوصيل للمنازل في مختلف احياء العاصمه العريش ، وأنه لابد من اتباع إجراءات السلامه عند التوصيل الي منشأة للحفاظ علي صحة العاملين بها.

وأفاد رئيس المجلس بان عملية توصيل الغاز الي الافران خطوة هامه من اجل ااحفاظ علي البيءة وتقليلحجم الانفاق علي الوقود بالنسبة لأصحاب الأفران.

وحث المواطنين بالعاصمة العريش بسرعه الانتهاء من ملفات التصالح والتقنين قبل انتهاء المدة في نهايه شهر سبتمبر الجاري ،حتي لاتصبح الامور معقدة في البعد عن قرارات الازاله.

واستمع رئيس المدينة، إلى شكاوي الحضور، بشأن إجراءات صرف التعويضات، وكيفيه انهاء ملفات التقنين للمنازل القديمة والتصالح بشأن الورثة ، وذلك حتي يتم الاستفادة من الفتره الممنوحة من دوله معالي رئيس الوزراء في تخيضات سعر المتر والتسهيلات علي المواطنين .
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بحث إمكانية توصيل الغاز الطبيعي لـ الأفران بسيناء
بحث إمكانية توصيل الغاز الطبيعي لـ الأفران بسيناء
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