AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الحفل في مكان مفتوح.. أمير رمسيس : مهرجان الجونة ملتزم بقرارات رئيس الوزراء

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:20 ص
امير رمسيس
امير رمسيس
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف المخرج أمير رمسيس المدير الفنى لمهرجان الجونة السينمائى عن الاجراءات التى يتم اتخاذها بالمهرجان فى ضوء قرارات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بشان عودة اقامة المهرجانات. 

وقال أمير رمسيس لـ "صدى البلد" : أن مهرجان الجونة ملتزم بكل قرارات رئاسة الوزراء والخاصة باقامة حفلى الافتتاح والختام فى مكان مفتوح وهو ما يتوافر لدينا حيث تم اختيار القاعة المجهزة لهذا الأمر والتى تفرض أيضا مبدأ التباعد الاجتماعى. 

وأضاف امير قائلا : اما بالنسبة للقرار الثانى والخاص بفكرة نسبة اشغال القاعة و التى لا تزيد عن 50 % فان المهرجان يلجا الى عرض الفيلم ثلاث مرات بدلا من مرتين من أجل توزيع الحضور والالتزام التام بنسبة الطاقة الاستيعابية التى تم تحديدها. 

واوضح أمير رمسيس قائلا : هناك أيضا بعض الاجراءات التى يتم اتباعها من أجل القضاء على فكرة التجمعات منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد ولعل من أبرزها توفير تطبيق على الهواتف المحمولة لحجز الافلام بدلا من شباك التذاكر.       
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

11 قرارا ومعلومة.. مهرجان الجونة السينمائي يعلن عن تفاصيل جديدة حول دورته الرابعة

الجونة السينمائي يعلن عن تغييرات فى إدارة المهرجان.. تفاصيل

١٦ فيلمًا دوليًا في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي

أمير رمسيس: إصرار لدى الجونة السينمائي على استقدام أفضل إنتاجات العالم

من 21 سبتمبر| السماح بـ"أداء الجنازة" في خارج أوقات الصلاة بالمساجد

11 تحفة سينمائية تنضم إلى الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي 2020

ترشيحاتنا

فيديو جراف .. أهم قرارات مجلس الوزراء

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

بسبب كورونا.. قانوني يطالب وزير التعليم بتخفيض المصروفات الدراسية

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

تفاصيل انتقال سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد

10نصائح لشراء أثاث عالي الجودة بسعر منخفض

AdvertisementS

استخدمها أردوغان في جرائمه بسوريا وليبيا.. صفقة أسلحة متطورة مع تركيا تثير أزمة بـ كندا

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

باقي على الزمن أسبوع.. 9 شروط للتصالح قبل انتهاء مدة القانون

في عيد ميلادهما.. اعرف عُمر منى الشاذلي.. وعدد أزواج سوزان تميم

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

وصفتها بالمشينة والمهينة.. هالة صدقي تكشف تطورات قضيتها مع زوجها

فيديو جراف .. أهم قرارات مجلس الوزراء

حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير وهل يجوز التصدق منه .. علي جمعة يجيب

سما المصري في السجن لعامين.. و كلماتها للقاضي: والله مظلومة.. فيديو

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيب 2020 في مصر

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا

أسعار سيات 2020 في مصر