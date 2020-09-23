AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د. أحمد مُصطفي يكتُب: عصر العلم والتأهيل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:22 ص
صدى البلد
Advertisements
تواكُبًا مع الإنجازات العظيمة والمُتلاحقة للدولة المصرية في مُختلف المجالات والتخصُصات تحت قيادة سياسية هي الأفضل بكُل المقاييس عبر تاريخ مصر القديم والحديث والتي تتمثل في شخص فخامة السيد الرئيس والزعيم / عبدالفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) وتوجيهاتُه الدائمة والمُستمرة للقيادة التنفيذية والمُتمثلة في الحكومة المصرية بكامل هيكلها الوظيفي والتنظيمي والتي يترأسها السيد المُهندس / مُصطفي مدبولي (رئيس مجلس الوزراء).. لذا كان حتميًا وضروريًا أن يكون العلم والتثقيف والتأهيل والتدريب الجيد هو عنوان تلك المرحلة وما يليها، وذلك من أجل الإستمرار في البناء والنهوض بالوطن وفقًا لأحدث الطُرق والوسائل.

لذا ومن خلال البحث والكشف عن تلك النماذج والعقول التي تحتاجها مصر خلال تلك المرحلة وما بعدها من مراحل وتكون جامعة ما بين العلم والتثقيف والعمل ... وجدنا تلك الشخصية الوطنية العظيمة ودار بيننا حوار عن أهمية القانون الصادر بقرار جمهوري بشأن خفض التعريفة الجُمرُكية وأثر ذلك علي جذب المُستثمرين للاستثمار في مصر وكذلك عودة الصناعة المصرية إلي ريادتها وموقعها الطبيعي ... فمصر كانت ومازالت وستظل واحدة من القلاع الصناعية الكُبري ... فكانت الإجابة تدُل على مدى ما تتمتع به من علم ورؤية ونظرة ثاقبة نحو المُستقبل بجانب وطنيتها ودعمها الكامل لقيادة الوطن السياسية والتنفيذية والتشريعية وكافة مؤسسات الوطن فقالت :-

(تُعتبر الصناعة هي المؤشر الحقيقي لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعوب ،لذا  تتسابق الدول في تنمية اقتصادها وتحسين مستوي معيشة مواطنيها من خلال الصناعة، حيثُ يقاس حجم اقتصاد أي دولة بحجم إنتاجها من السلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها (بصناعتها).

وفي مصر  يُمثّل القطاعُ الصّناعيُّ مرتبةً متقدّمةً فيما يتعلّق بالاقتصاد القوميّ؛ حيث إنّه يأتي في مقدّمة القطاعات الاقتصادية من خلال المساهمة في النّاتج المحليّ الإجماليّ، بالإضافة إلى علاقة القطاع الصّناعيّ مع الكثير من القطاعات الخدماتيّة والإنتاجيّة، كما أنّ له دورًا في تنميةِ التّجارة الخارجيّة، وتنشيط ميزان المدفوعات.

فبالرجوع إلي تاريخ مصر الصناعي نجد أن مصر شهدت نهضة صناعية في القرن التاسع عشر على يد محمد علي الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعصرَ الزيوت ومضارب الأرز، كما ازدهرت الصناعات الحربية وأقيمت ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يُساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

لذا أصبح دعم الصناعة ليس خيارًا بل هو الطريق الإجباري للمرحلة القادمة ، وذلك حتي يتم استكمال  تنفيذ خطط التنمية التي بدأها الرئيس السيسي، والتي أدت إلي تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة كما تُعتبر هي الطريق لتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق الرفاهية والاستقلال الاقتصادي. 

وتلعب المواد الخام دورا هاما وأساسيا في عملية الإنتاج، لذا تعمل الحكومة جاهدة علي توفير المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج المُختلفة لمُختلف الصناعات.

لذا وفِي إطار دعم الحكومة المصرية للصناعة فقد صدر القرار الجمهوري رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٠ ، وهو القرار الجمهوري الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه حيثُ يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، ودعم المنتج المحلي ، والعمل علي خلق صناعة حقيقية تؤدي إلي رفع  معدل النمو الصناعي، والتحول إلي عملية التصدير بدلا من الاستيراد، وكذلك استبدال السلع المستوردة بسلع محلية لها القدرة علي المنافسة. 

ويعمل هذا القرار علي زيادة نسبة الاستثمار في مجال الصناعة وخفض أسعار المنتج المحلي.

وكذلك سيؤدي هذا القرار إلي توجيه المستثمرين على الإستثمار في مجال الصناعة مما سيساهم بشكل مباشر في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة وتعظيم القدرات الإنتاجية. 

كما سيؤدي هذا القرار إلي الإسهام  بشكل مباشر في خفض الأعباء عن المواطنين وذلك نتيجة لخفض أسعار مستلزمات الإنتاج و بالتبعية سعر المنتج، حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفض الرسوم الجمركية بنسبة تزيد علي ٥٠ في المئة من مستوياتها الحالية.

إن الأهتمام بالصناعة لم يعد رفاهية أو مُجرد قرارات وخطط غير قابلة للتنفيذ  بل هو هدف من أهداف تنمية الدولة، ونحن نرى هذا رؤي العين في جميع قرارات القيادة السياسية ، والحكومة تعمل جاهدة علي تحقيق ذلك، وهذا القرار أكبر دليل علي إننا نسير علي الطريق الصحيح، والدور الآن علي المستثمر المصري ).

عزيزي القارئ نحنُ فعليا في حاجة إلي مثل تلك الشخصيات التي تجمع مابين العلم والتطبيق العملي حتي نصل بمصرنا الحبيبة إلي مصاف الدول المُتقدمة في كافة المجالات ... ولما لا نكون واحدة من الدول العُظمي ونحنُ نمتلك كُل الأدوات والعوامل البشرية وغيرها، والتي تُحقق ذلك ... حفظ اللهُ مصر ورئيسها وشعبها وجيشها وكافة مؤسساتها.
Advertisements

ترشيحاتنا

الفرق بين الفقير والمسكين وأيهما أولى بالزكاة؟

علاج سحر تعطيل الزواج.. آيات الشفاء من كل داء

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

مرتضى منصور يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك

تفاصيل انتقال سواريز من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد

أسعار سيات 2020 في مصر

AdvertisementS

استخدمها أردوغان في جرائمه بسوريا وليبيا.. صفقة أسلحة متطورة مع تركيا تثير أزمة بـ كندا

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

باقي على الزمن أسبوع.. 9 شروط للتصالح قبل انتهاء مدة القانون

في عيد ميلادهما.. اعرف عُمر منى الشاذلي.. وعدد أزواج سوزان تميم

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

وصفتها بالمشينة والمهينة.. هالة صدقي تكشف تطورات قضيتها مع زوجها

فيديو جراف .. أهم قرارات مجلس الوزراء

حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير وهل يجوز التصدق منه .. علي جمعة يجيب

سما المصري في السجن لعامين.. و كلماتها للقاضي: والله مظلومة.. فيديو

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيب 2020 في مصر

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا

أسعار سيات 2020 في مصر