د. أحمد مُصطفي يكتُب: عصر العلم والتأهيل

تواكُبًا مع الإنجازات العظيمة والمُتلاحقة للدولة المصرية في مُختلف المجالات والتخصُصات تحت قيادة سياسية هي الأفضل بكُل المقاييس عبر تاريخ مصر القديم والحديث والتي تتمثل في شخص فخامة السيد الرئيس والزعيم / عبدالفتاح السيسي (رئيس الجمهورية) وتوجيهاتُه الدائمة والمُستمرة للقيادة التنفيذية والمُتمثلة في الحكومة المصرية بكامل هيكلها الوظيفي والتنظيمي والتي يترأسها السيد المُهندس / مُصطفي مدبولي (رئيس مجلس الوزراء).. لذا كان حتميًا وضروريًا أن يكون العلم والتثقيف والتأهيل والتدريب الجيد هو عنوان تلك المرحلة وما يليها، وذلك من أجل الإستمرار في البناء والنهوض بالوطن وفقًا لأحدث الطُرق والوسائل.





لذا ومن خلال البحث والكشف عن تلك النماذج والعقول التي تحتاجها مصر خلال تلك المرحلة وما بعدها من مراحل وتكون جامعة ما بين العلم والتثقيف والعمل ... وجدنا تلك الشخصية الوطنية العظيمة ودار بيننا حوار عن أهمية القانون الصادر بقرار جمهوري بشأن خفض التعريفة الجُمرُكية وأثر ذلك علي جذب المُستثمرين للاستثمار في مصر وكذلك عودة الصناعة المصرية إلي ريادتها وموقعها الطبيعي ... فمصر كانت ومازالت وستظل واحدة من القلاع الصناعية الكُبري ... فكانت الإجابة تدُل على مدى ما تتمتع به من علم ورؤية ونظرة ثاقبة نحو المُستقبل بجانب وطنيتها ودعمها الكامل لقيادة الوطن السياسية والتنفيذية والتشريعية وكافة مؤسسات الوطن فقالت :-





(تُعتبر الصناعة هي المؤشر الحقيقي لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي ورفاهية الشعوب ،لذا تتسابق الدول في تنمية اقتصادها وتحسين مستوي معيشة مواطنيها من خلال الصناعة، حيثُ يقاس حجم اقتصاد أي دولة بحجم إنتاجها من السلع والخدمات التي تقوم بإنتاجها (بصناعتها).





وفي مصر يُمثّل القطاعُ الصّناعيُّ مرتبةً متقدّمةً فيما يتعلّق بالاقتصاد القوميّ؛ حيث إنّه يأتي في مقدّمة القطاعات الاقتصادية من خلال المساهمة في النّاتج المحليّ الإجماليّ، بالإضافة إلى علاقة القطاع الصّناعيّ مع الكثير من القطاعات الخدماتيّة والإنتاجيّة، كما أنّ له دورًا في تنميةِ التّجارة الخارجيّة، وتنشيط ميزان المدفوعات.





فبالرجوع إلي تاريخ مصر الصناعي نجد أن مصر شهدت نهضة صناعية في القرن التاسع عشر على يد محمد علي الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعصرَ الزيوت ومضارب الأرز، كما ازدهرت الصناعات الحربية وأقيمت ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.





ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يُساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.





لذا أصبح دعم الصناعة ليس خيارًا بل هو الطريق الإجباري للمرحلة القادمة ، وذلك حتي يتم استكمال تنفيذ خطط التنمية التي بدأها الرئيس السيسي، والتي أدت إلي تحقيق العديد من الإنجازات خلال الفترة السابقة كما تُعتبر هي الطريق لتشغيل الأيدي العاملة وتحقيق الرفاهية والاستقلال الاقتصادي.





وتلعب المواد الخام دورا هاما وأساسيا في عملية الإنتاج، لذا تعمل الحكومة جاهدة علي توفير المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج المُختلفة لمُختلف الصناعات.





لذا وفِي إطار دعم الحكومة المصرية للصناعة فقد صدر القرار الجمهوري رقم ٥٩ لسنة ٢٠٢٠ ، وهو القرار الجمهوري الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، والذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه حيثُ يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، ودعم المنتج المحلي ، والعمل علي خلق صناعة حقيقية تؤدي إلي رفع معدل النمو الصناعي، والتحول إلي عملية التصدير بدلا من الاستيراد، وكذلك استبدال السلع المستوردة بسلع محلية لها القدرة علي المنافسة.





ويعمل هذا القرار علي زيادة نسبة الاستثمار في مجال الصناعة وخفض أسعار المنتج المحلي.





وكذلك سيؤدي هذا القرار إلي توجيه المستثمرين على الإستثمار في مجال الصناعة مما سيساهم بشكل مباشر في حل مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل جديدة وتعظيم القدرات الإنتاجية.





كما سيؤدي هذا القرار إلي الإسهام بشكل مباشر في خفض الأعباء عن المواطنين وذلك نتيجة لخفض أسعار مستلزمات الإنتاج و بالتبعية سعر المنتج، حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفض الرسوم الجمركية بنسبة تزيد علي ٥٠ في المئة من مستوياتها الحالية.





إن الأهتمام بالصناعة لم يعد رفاهية أو مُجرد قرارات وخطط غير قابلة للتنفيذ بل هو هدف من أهداف تنمية الدولة، ونحن نرى هذا رؤي العين في جميع قرارات القيادة السياسية ، والحكومة تعمل جاهدة علي تحقيق ذلك، وهذا القرار أكبر دليل علي إننا نسير علي الطريق الصحيح، والدور الآن علي المستثمر المصري ).



