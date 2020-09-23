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اقتصاد

حنان رمسيس تستبعد تخفيض سعر الفائدة وتؤكد: يتسبب في ركود اقتصادي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
آية الجارحي

توقعت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس.


واستبعدت حنان رمسيس، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن يقوم البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، لافتة إلى أن تخفيض سعر الفائدة سيتسبب في حالة ركود اقتصادي وتباطؤ تدفق دورة الحياة النقدية.


وأشارت خبيرة أسواق المال، إلى أن العديد من البنوك الفيدرالية حول العالم انتهجت سياسة التثبيت في آخر اجتماعات لها.

ولفتت إلى أن البنك المركزي المصري خفض الفائدة بشكل كبير مارس الماضي، لافتة إلى أن البنك المركزي قدم مبادرات لكافة القطاعات بأسعار فائدة مخفضة واحتفظ بالأوعية الإدارية القطاع العائلي عن طريق ربط ودائع لـ ٣ وخمس سنوات بسعر فائدة ١٥%.

 

وتابعت أن البنك المركزي خاطب كل شرائح المجتمع الكل حسب احتياجه، كما أنه استطاع الاحتفاظ بالسيولة التي تدخل البنوك بربط الودائع ذات الآجال الطويلة بمعدلات فائدة مرتفعة.

 

وأشارت إلى أن انخفاض معدلات التضخم علي أساس شهري ليس المبرر الوحيد لخفض أسعار الفائدة.

 

تحسم لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا، اسعار الفائدة على المعاملات المصرفية، بعد نجاح الحكومة المصرية علي مدار الشهرين الماضيين في تقليل الآثار الاقتصادية وكبح جماح معدلات التضخم لتسجل معدلات سالبة بنهاية أغسطس الماضي بالرغم من تبعات تداعيات فيروس كورونا علي الأسواق الدولية.

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