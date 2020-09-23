3 أسباب وراء اختيار مصر كمقر لمنظمة غاز شرق المتوسط.. تعرف عليها

قال يوسف داوود، نائب رئيس النقابة العامة للبترول، إن هناك 7 دول مشاركة في عضوية منظمة غاز شرق المتوسط والتى مقرها القاهرة، وهي كالتالى: مصر، قبرص، اليونان، إيطاليا، الأردن، فلسطين، إسرائيل.





وأضاف داوود، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدول المشاركة اختارت مصر كمقر للمنظمة خاصة وأن الأخيرة تتمتع باستقرار وأمن سياسى.





وأشار إلى أن مصر أيضا تمتلك شبكة خطوط غاز كبيرة إقليمية على مستوى العالم، بالإضافة مصانع للغاز فى إدكو، دمياط.





وتابع أن هناك طريقتين لتصدير الغاز عن طريق أنابيب البترول أو عن طريق تحويل الغاز من الصورة الغازية للسائلة وتصديره لدول أوروبا عن طريق البحر.





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