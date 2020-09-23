AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

3 أسباب وراء اختيار مصر كمقر لمنظمة غاز شرق المتوسط.. تعرف عليها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:46 ص
غاز الشرق المتوسط
غاز الشرق المتوسط
Advertisements
شيرين عادل
قال يوسف داوود، نائب رئيس النقابة العامة للبترول،  إن هناك 7 دول مشاركة في عضوية منظمة غاز شرق المتوسط  والتى مقرها القاهرة،  وهي كالتالى: مصر، قبرص،  اليونان، إيطاليا، الأردن، فلسطين، إسرائيل.

وأضاف  داوود، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الدول المشاركة اختارت مصر  كمقر للمنظمة خاصة وأن الأخيرة تتمتع باستقرار وأمن سياسى.

وأشار إلى أن مصر أيضا تمتلك شبكة خطوط غاز كبيرة إقليمية على مستوى العالم، بالإضافة مصانع للغاز فى إدكو، دمياط.

وتابع أن هناك طريقتين لتصدير الغاز عن طريق أنابيب البترول أو  عن طريق تحويل الغاز من الصورة الغازية للسائلة وتصديره لدول أوروبا عن طريق البحر.

برنامج "صباح البلد" يعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مدير تحرير الأهرام : تركيا تسعى لحرب إقليمية وتمتلك أجندة خبيثة في ليبيا .. فيديو

حرب الغاز.. ماذا تريد تركيا من تدخلها في شرق المتوسط؟

فرح يوسف : مصر تحتل المركز الثانى عالميا في أماكن الغوص المتميزة.. فيديو

إرسال 14 طن أدوية ومستلزمات إغاثة لمتضررى السيول بـ السودان يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

النائب محمد أبو العينين: اتفاقية ترسيم الحدود مع اليونان حماية للأمن القومى وثروات مصر.. فيديو

محمد جاد: مبادرة اتحضر للأخضر تهدف لإعادة حدائق مصر إلى سابق عهدها.. فيديو

ترشيحاتنا

وصفتها بالمشينة والمهينة.. هالة صدقي تكشف تطورات قضيتها مع زوجها

10نصائح لشراء أثاث عالي الجودة بسعر منخفض

لأول مرة في الطور.. بطولة الـ windsurfing على المياه المصرية

بعد الفوز على طنطا.. محمد أبو جبل يوجه رسالة غامضة لـ جماهير الزمالك

مرتضى منصور يكشف آخر مستجدات ملف المدير الفني الجديد لـ الزمالك

سما المصري في السجن لعامين.. و كلماتها للقاضي: والله مظلومة.. فيديو

AdvertisementS

استخدمها أردوغان في جرائمه بسوريا وليبيا.. صفقة أسلحة متطورة مع تركيا تثير أزمة بـ كندا

احنا تعبانين شرق وغرب عشان نتجوزكم.. حمو بيكا يصالح عمر كمال على علياء

وزير المالية: تخصيص 13 مليار جنيه لمبادرة "مايغلاش عليك"

أخبار الرياضة| مرتضى منصور يعتذر لنادي طنطا.. رسالة تركي آل الشيخ لجماهير الأهلي.. موعد إعلان اسم مدرب الزمالك الجديد

باقي على الزمن أسبوع.. 9 شروط للتصالح قبل انتهاء مدة القانون

في عيد ميلادهما.. اعرف عُمر منى الشاذلي.. وعدد أزواج سوزان تميم

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن إمكانية رحيل فايلر.. فيديو

وصفتها بالمشينة والمهينة.. هالة صدقي تكشف تطورات قضيتها مع زوجها

فيديو جراف .. أهم قرارات مجلس الوزراء

حكم المال المكتسب من مهنة الكوافير وهل يجوز التصدق منه .. علي جمعة يجيب

سما المصري في السجن لعامين.. و كلماتها للقاضي: والله مظلومة.. فيديو

حلم التاسعة يجمعنا.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة لـ جماهير الأهلي عن دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار جيب 2020 في مصر

سلوكه عدواني.. مسافر مثير للشغب يتسبب في تحويل مسار طائرة وهبوطها اضطراريا

أسعار سيات 2020 في مصر