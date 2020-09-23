برلماني: التحول الرقمي من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن التحول الرقمي الذي تشهده مصر حاليًا في بعض المجالات يعد من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الحكومة وتولي لها اهتمامًا كبيرًا خلال المرحلة الراهنة.





مشيرا إلى أن ذلك سيجعل من مصر مركزًا إقليميًا للبيانات ويدعم التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي والدولي، كما سيعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.





وأضاف متولي أن التحول الرقمي يدعم تحقيق المصانع قفزات كبيرة في الأداء وذلك من خلال تحقيق إيرادات إضافية وتخفيض التكلفة وزيادة الكفاءة، من خلال تزويد الصناعة المصرية بالحلول والتقنيات المتطورة في مجال التحول الرقمي وحلول التشغيل الآلي، ورفع قدرات وبناء الكفاءات والكوادر المصرية في القطاع الصناعي.





وأوضح ضرورة جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال الصناعات السلعية بقطاع تكنولوجيا المعلومات، بدلا من التركيز على الاستثمار فى أنشطة وخدمات القطاع فقط، بهدف الحد من الطاقة العاطلة المرتفعة بهذه الصناعات، مع استكمال تطوير أنشطة التحول الرقمي بالشكل الذي يؤدي إلى تطوير الاستثمارات فى قطاع تكنولوجيا المعلومات.



