مجلس الطاقة العالمى: إنجازات قطاع الطاقة جوهرية لتقدم الحياة على الأرض المصرية

قال الدكتور ماهر عزيز ، عضو مجلس الطاقة العالمى ، إن الطاقة هى عصب الحياة والمحرك للتنمية وصمام الأمن القومى وقضية حاسمة لوجود الدولة .
وأضاف ماهر عزيز، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دي إم سي ، أن التاريخ يعلمنا أن هناك امبراطوريات زالت تماما عندما واجهت أزمة طاقة.
وأشار عضو مجلس الطاقة العالمى، إلى أن الطاقة هي عصب الحياة ، وبالتالى كل الإنجازات الحادثة فى قطاع البترول والكهرباء أساسية وجوهرية لتقدم الحياة على الأرض المصرية.
وتابع عضو مجلس الطاقة العالمى، أن المنتدى هو مجرد منصة للتفاهم والحوار والرأي ، وتحول إلى منظمة دولية ، وبالتالى أصبح هناك كيان تنظيمي إداري دولي له صفة المؤسسة الاقتصادية السياسية.
وأكد عضو مجلس الطاقة العالمى، أن المنظمة من حقها إقامة علاقات دبلوماسية ودولية، وأن تكون عضوا فاعلا في المنظمات الدولية العاملة فى المجال السياسى العالمى.