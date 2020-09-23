مجلس الطاقة العالمى: إنجازات قطاع الطاقة جوهرية لتقدم الحياة على الأرض المصرية

قال الدكتور ماهر عزيز ، عضو مجلس الطاقة العالمى ، إن الطاقة هى عصب الحياة والمحرك للتنمية وصمام الأمن القومى وقضية حاسمة لوجود الدولة .





وأضاف ماهر عزيز، خلال حواره ببرنامج 8 الصبح ، المذاع على فضائية ، دي إم سي ، أن التاريخ يعلمنا أن هناك امبراطوريات زالت تماما عندما واجهت أزمة طاقة.





عضو مجلس الطاقة العالمى، إلى أن الطاقة عصب الحياة ، وبالتالى كل الإنجازات الحادثة فى قطاع البترول والكهرباء أساسية وجوهرية لتقدم الحياة على الأرض المصرية. وأشارهيأساسيةالأرض





عضو مجلس الطاقة العالمى، أن المنتدى هو مجرد منصة للتفاهم والحوار والرأي ، وتحول إلى منظمة دولية ، وبالتالى أصبح هناك كيان إداري دولي له صفة المؤسسة الاقتصادية السياسية. وتابعوالرأيتنظيميإداريدولي



