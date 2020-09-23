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فن

طاقة استيعابية.. أندرو محسن: مهرجان القاهرة يدرس الظروف المحيطة لإقامة حفلى الافتتاح والختام

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:10 ص
مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
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أحمد إبراهيم
كشف الناقد أندرو محسن المدير الفنى لمهرجان أسوان لسينما المرأة ومسؤول عن مسابقة سينما الغد بمهرجان القاهرة السينمائى عن بعض الأمور الخاصة بكيفية تنفيذ قرارات رئاسة الوزراء بشأن قرار عودة إقامة المهرجانات. 

وقال أندرو لـ "صدى البلد": إننا ملتزمون بكافة القرارات التى تم اتخاذها من قبل رئاسة الوزراء ولكن حتى الآن ليس هناك قرارات نهائية بشأن الخطة التى سيضعها المهرجان من أجل تنفيذ هذه القرارات ومازلنا فى مرحلة الدراسة والمفاضلات بين أكثر من رأى. 

وأوضح أندرو قائلا: بالنسبة لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى لم يتم تحديد مكان حفلى الافتتاح والختام حيث هناك آراء تقول من الأفضل البحث عن مكان خارج الأوبرا والبعض الآخر يرى أن يمكن تجهيز مكان مفتوح داخل الأوبرا. 

وأشار أندرو قائلا: أما بالنسبة لمهرجان أسوان فهناك دراسة لتقديم حفل الافتتاح والختام فى مكان أثرى ولكن مازالت المفاوضات مستمرة. 

وأما بالنسبة للطاقة الاستيعابية التى لا تزيد عن 50 % قال أندرو: هناك نية لزيادة عرض الأفلام أكثر من مرتين حتى يتسنى تنفيذ قرار رئاسة الوزراء.  
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