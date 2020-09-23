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اقتصاد

بالفيديو.. المواطنون عن معرض أهلا مدارس: التوفير كتير وشكرا للرئيس السيسي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:51 ص
صدى البلد
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محمد هاني- علي الخشاب
افتتح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، يوم الأحد معرض "أهلًا المدارس" المقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر في الفترة من 20 إلى 27 سبتمبر الجاري تحت رعاية مجلس الوزراء بتخفيضات تتراوح من 20% إلى 50% بمشاركة 300 شركة.

وقامت عدسة صدى البلد بسؤال المواطنين حول آرائهم عن المعرض، ومدى رضاهم عن الأسعار والسلع والأدوات المدرسية المتواجدة في المعرض وجودتها.

حيث قال فوزي محمود إنه سعيد جدا بسبب التخفيضات الكبيرة على جميع المنتجات الدراسية التي وصلت إلى 50% من ثمنها الأصلي، مضيفا "بصراحة المعرض وفر عليا فلوس كتير المنزل أولى بيها وشكرا للرئيس واختتم ضاحكا عايزين خصومات أكتر". 

وقالت إحدى الأمهات إنها قامت بشراء جميع الكتب الخارجية والمستلزمات الدراسية بنسبة خصم كبيرة جدا وتابعت "السيسي رحمنا من جشع التجار". 


وأضاف محمد عبد الرحمن، أنه قام بشراء بعض الملابس بخصومات كبيرة بالإضافة إلى المستلزمات الدراسية " معرض شامل ".
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