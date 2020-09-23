أهلي جدة في نزهه كروية أمام استقلال الإيراني بـ دوري أبطال آسيا

يستعد فريق الأهلي السعودي، لمواجهة الاستقلال الإيراني، اليوم الأربعاء، في تمام الخامسة مساءً، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الشرطة العراقي برصيد 5 نقاط، ثم استقلال طهران بنقطتين، فيما انسحب الوحدة الإماراتي من البطولة بعد تعرض لاعبيه لفيروس كورونا وألغيت نتائجه.



وضمن أهلي جدة التأهل إلى دور ثمن نهائي البطولة الآسيوية.





وكانت نتائج الفحوصات التي أجراها لاعبو الأهلي السعودي، قد اثبتت سلامتهم جميعًا من فيروس كورونا.



