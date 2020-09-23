1.4 مليار فائضا.. البترول تكشف مزايا اتفاقية غاز شرق المتوسط

قال يوسف داوود، نائب رئيس النقابة العامة للبترول ، إن مصر تنتج من الغاز 7.2 مليار قدم مكعب غاز واستهلاكنا 5.8 مليار قدم مكعب غاز. يوميا





وأضاف داوود، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تمتلك فائضا من الغاز يقدر ب 1.4 مليار قدم مكعب غاز.





وأشار إلى أن تصدير الغاز يتطلب وجود العائد وهو الفرق بين تكلفة الإنتاج والأرباح، لافتا إلى أن اتفاقية منظمة غاز شرق المتوسط ستساعد كثيرأ فى تحديد سعر الغاز والتي ستتيح وجود التصدير ووجود العائد أيضا.





وتابع أن هناك طريقتين لتصدير الغاز عن طريق أنابيب البترول أو عن طريق تحويل الغاز من الصورة الغازية للسائلة وتصديره لدول أوروبا عن طريق البحر.





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.











































