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أخبار العالم

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يؤكد اهتمام السعودية بقضية ميامنار ومعاناة مسلمي الروهينجيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:20 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي،الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بما توليه حكومة المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية، من اهتمام بالغ لقضية ميانمار ومعاناة مسلمي الروهينجيا وغيرهم من الأقليات في ميانمار .
وأشاد العثيمين في بيان له اليوم الأربعاء حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية،بما تضمنته جلسة مجلس الوزراء بشأن قضية ميانمار،ودعوة المملكة أمام الدورة 45 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف ، للمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف وإعطاء أقلية الروهينجا حقوقها، وتكثيف الجهود لحل هذه الأزمة، وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية وكريمة لجميع المهجرين .

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