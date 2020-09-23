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تعليم

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على تخصصات وشروط معهد علوم النانو بكفر الشيخ

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:22 ص
معهد علوم النانو
معهد علوم النانو تكنولوجي - كفر الشيخ
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قسم التعليم

يستقبل معهد علوم وتكنولوجيا النانو بكفر الشيخ الكثير من الطلاب الراغبين في الدراسة به بجميع تخصصاته وبرامجه الدراسية الحديثة والالتحاق بدبلومة الدراسات العليا ، ويستعرض "صدى البلد" شروط الالتحاق بالمعهد ودبلومة علوم وتكنولوجيا النانو ، والتخصصات التي تحتوي عليها :-  

وتكون دبلومة الدراسات العليا في مجال علوم وتكنولوجيا النانو في التخصصات الاتية :

 - طب النانو

- علوم النانو

- هندسة النانو

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وتهدف البرامج الدراسية الخاصة بدبلومة الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيا النانو إلى تأهيل كوادر متميزة في علوم (الطب – الكيمياء –الفيزياء –الأحياء – طب الأسنان – الصيدلة – الهندسة – علوم المواد) لتأهيلهم في علوم وتكنولوجيا النانو ، من خلال البرامج الدراسية الحديثة والاجهزة العلمية المتخصصة .

شروط الالتحاق بدبلومة علوم وتكنولوجيا النانو :-

يجب أن يكمل الدراس 42 ساعة معتمدة خلال فصليين دراسيين في تخصصه ، حيث تشتمل المقررات الدراسية في كل فصل دراسي على المقررات الاتية :

- اربعة مقررات أساسية من كود 500 (جدول 1-3) في علوم وتكنولوجيا النانو بواقع 12 ساعة معتمدة .

- ثلاثة مقررات اختياراية من كود 500 في مجال التخصص من بين المقررات المطروحة وتمثل 9 ساعات معتمدة ، بواقع 42 ساعة معتمدة خلال الفصلين كشرط أساسي لمنح الدبلوم .

- تعتبر البرامج الدراسية لبرامج دبلوم علوم و تكنولوجيا النانو شرط أساسي للتسجيل في البرامج المتناظرة للحصول على درجة الماجيستير في علوم وتكنولوجيا النانو.

الشروط الخاصة للقيد بالمعهد :-

- موافقة جهة العمل على دراسة الطالب في الدرجة المتقدم إليها.

- سداد الرسوم الدراسية التي يقررها المعهد.

- حصول الطالب على موافقة مجلس القسم المختص الذي يريد الطالب الالتحاق به.

- موافقة مجلس المعهد على قيد الطالب.

 

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