لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على تخصصات وشروط معهد علوم النانو بكفر الشيخ

يستقبل معهد علوم وتكنولوجيا النانو بكفر الشيخ الكثير من الطلاب الراغبين في الدراسة به بجميع تخصصاته وبرامجه الدراسية الحديثة والالتحاق بدبلومة الدراسات العليا ، ويستعرض "صدى البلد" شروط الالتحاق بالمعهد ودبلومة علوم وتكنولوجيا النانو ، والتخصصات التي تحتوي عليها :-
وتكون دبلومة الدراسات العليا في مجال علوم
وتكنولوجيا النانو في التخصصات الاتية :
- طب
النانو
- علوم النانو
- هندسة النانو
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وتهدف البرامج الدراسية الخاصة بدبلومة
الدراسات العليا في علوم وتكنولوجيا النانو إلى تأهيل كوادر متميزة في علوم (الطب –
الكيمياء –الفيزياء –الأحياء – طب الأسنان – الصيدلة – الهندسة – علوم المواد) لتأهيلهم
في علوم وتكنولوجيا النانو ، من خلال البرامج الدراسية الحديثة والاجهزة العلمية
المتخصصة .
شروط الالتحاق بدبلومة علوم وتكنولوجيا
النانو :-
يجب أن يكمل الدراس 42 ساعة معتمدة خلال
فصليين دراسيين في تخصصه ، حيث تشتمل المقررات الدراسية في كل فصل دراسي على
المقررات الاتية :
- اربعة مقررات أساسية من كود 500 (جدول 1-3)
في علوم وتكنولوجيا النانو بواقع 12 ساعة معتمدة .
- ثلاثة مقررات اختياراية من كود 500 في مجال
التخصص من بين المقررات المطروحة وتمثل 9 ساعات معتمدة ، بواقع 42 ساعة معتمدة
خلال الفصلين كشرط أساسي لمنح الدبلوم .
- تعتبر البرامج الدراسية لبرامج دبلوم علوم و تكنولوجيا النانو شرط أساسي للتسجيل في البرامج المتناظرة للحصول على درجة الماجيستير في علوم وتكنولوجيا النانو.
الشروط الخاصة للقيد بالمعهد :-
- موافقة جهة العمل على دراسة الطالب في
الدرجة المتقدم إليها.
- سداد الرسوم الدراسية التي يقررها المعهد.
- حصول الطالب على موافقة مجلس القسم المختص
الذي يريد الطالب الالتحاق به.
- موافقة مجلس المعهد على قيد الطالب.