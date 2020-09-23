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أستثمر فى العاصمة.. أكثر من ٥٠ شركة تدعم الاستثمار في مصر بمليار ونصف المليار جنيه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 11:05 ص
مبادرة أستثمر فى
مبادرة أستثمر فى العاصمة
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هاجر إبراهيم
قال أحمد أسامة، المدير التنفيذى لمبادرة أستثمر فى العاصمة، إن حالة الإستقرار السياسي والإقتصادى التى تعيشها مصر حبالفترة الأخيرة والتطور الحادث في البيئة التشريعية فيما يخص بإعادة تنظيم السوق المصرى كانت من أهم أسباب إنتعاش الإستثمار فى السوق العقارى، حيث قامت أكثر من 50 شركة بدعم ذلك الإستثمار فى مصر بمليار ونصف المليار جنيه.

وأضاف "أسامة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن فكرة المبادرة هى توجيه دعوة لعدد كبير من الشركات السعودية والإمارات والأردن لجعم عملية الإستثمار العقارى والتكنولوجى والبنية التحتية بالعاصمة الإدارية.

وتابع أن المبادرة أتت بناءا على الربحية والمرونة التى يقدمها السوق المصرى للمسثمر فى حالة الإستقرار التى تم فيه، لافتا إلى أن هناك مرونة وربحية جيدة فى العاصمة، مما جعل هناك تشجيع لبدأ التكلم مع المستثمرين فى الدول المختلفة.

وأشار إلى أنه تم توجيه العدوة لأكثر من 50 شركة، كما أن الجميع كان مرحب بالمبادرة جدا، مضيفا إلى أن يوم السبت الموافق 26 سبتمبرسيتم تقديم عروض حصرية للمستثمر المصرى.

واستكمل  أن هناك العديد من الدعوات التي تم توجيهها الي بعض الدول ومن  ابرزها الإمارات والسعودية والبحرين وعمان والاردن .


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