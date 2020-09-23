نمتلك خط غاز للأردن.. البترول توضح خطوات تصدير البترول بعد معالجته

أوضح يوسف داود نائب رئيس النقابة العامة للبترول، أن الغاز إذا تم تصديره بالصورة الذى أنتج بها بعد معالجته يتم تصديره من خلال خطوط الأنابيب.





وأشار داود، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد ، إلى أن مصر تمتلك خط غاز للأردن لافتا إلى أنه فى حالة تصديره سائل لابد من تحويله لصورة سائلة ليأخذ حجم أقل فى التصدير.





وأشار إلى أن وجود منظمة شرق المتوسط فى مصر لها أهمية كبرى خاصة مع امتلاك الأخيرة الأمن والاستقرار السياسى والأمنى خاصة مع إشراف مصر لأى اتفاقيات تجرى بالإضافة لتشغيل أكبر قدر من العمالة.





وأضاف داود، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن مصر تمتلك فائض من الغاز يقدر ب 1.4 مليار قدم مكعب غاز.





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.















